Cockteil… cu amor, umor și poezie. Nu te pune cu femeile!

Izvorul nopții. ”Frumoaso, Ți-s ochii așa de negri încât seara / Când stau culcat cu capu-n poala ta / Îmi pare că ochii tăi, adâncii, sunt izvorul / Din care tainic curge noaptea peste văi, / Și peste munți și peste șesuri / Acoperind pământul / C-o mare de întuneric. / Așa-s de negri ochii tăi, lumina mea.” (Lucian Blaga)

Cântec în doi. ”Şi vine toamna iar’ / ca dup-un psalm aminul. / Doi suntem gata să gustăm / cu miere-amestecat veninul. / Doi suntem gata s-ajutăm / brânduşele ardorii / să înflorească iar’ în noi / şi-n toamna-aceasta de apoi. / Doi suntem, când cu umbra lor / ne împresoară-n lume norii. / Ce gânduri are soarele cu noi / nu știm, dar suntem doi.” (Lucian Blaga)

Păzea! Nu te pune cu femeile! Reformator sub domnia lui Ludovic al XV-lea al sistemului judiciar care a dus la exilarea parlamentarilor parizieni, cancelarul Maupeou s-a adresat, politicos, într-o zi, doamnelor invitate la el acasă, acuzându-le că i-au sabotat politica. Primind în casa lui, în aprilie 1771, în ciuda programului său încărcat, un grup de doamne, cancelarul Franței și ”păstrătorul sigiliilor”, René-Augustin de Maupeou (1714-1792), plin de entuziasm și spiritual în societate, a glumit cu doamnele, toate soții de nobili, despre neplăcerea pe care i-o provocau comentariile, bârfele lor șoptite. Cu câteva luni mai devreme, pentru a pune capăt confruntării dintre Parlament și puterea regală, hotărâse să remodeleze din temelii sistemul judiciar. Puternic criticată de vechea justiție și de nobilime, reforma sa întâmpinase opoziția Parlamentului de la Paris, care refuzase să ratifice aceste măsuri, parlamentarii parizieni fiind ulterior (ianuarie 1771) arestați și apoi exilați. Maupeou le-a reproșat doamnelor cârtitoare că i-au stânjenit măsurile, că le-au întârziat cu bârfele lor, cu influența pe care o aveau asupra soților lor și a adăugat că asta i s-a părut cu atât mai inacceptabil cu cât femeile, se știe, nu se pricep la politică și că acest lucru le e interzis de sexul, educația și statutul lor. Într-un cuvânt, ”ele nu au înțeles mai mult decât niște gâște”… ”Hei! Domnule cancelar”, îl întrerupse doamna Louise-Suzanne de Beaupré (1737-1795) – fiica fostului consilier al Parlamentului de la Paris, Charles-Étienne de Beaupré (1702-1785) (aflat, evident, în totală opoziție cu ”reformatorul”) – „nu știați că gâștele au salvat Capitoliul?”. Istoria nu a consemnat replica bărbatului ”încolțit” de doamne inteligente.

Pinguin. O blondă îmbrăcată în fusta mini și cu un decolteu năucitor intră la coafor. În timp ce coafeza îi aranja părul o întreabă: – Cu ce ocazie te coafezi? Este ceva special? Blonda, mândră nevoie mare spune: – Da, am un nou iubit și diseară cred că o să mă ducă la Polul Nord. – Ăsta da cadou, dar cum ți-ai dat seama? întreabă coafeza curioasă. – Păi, azi, la telefon mi-a spus: „Diseară o să îți dau pinguinul să te joci cu el”.

Elegia ceaiului. ”Te-am iubit, Ludmila / când eram mai mic / oferindu-ţi zilnic / flori presate-n plic. / Te-am iubit în taină / cu tot visul meu / agăţat de sfoara / unui şubred zmeu. / Când săream pe ciotul / cailor de var / te-am iubit, Ludmila / lângă samovar. / Tu-mi cântai romanţe / pe maidanul surd – / eu-mi ciopleam supliciul / unui zmeu absurd / Şi prin toată vara / gropilor cu bozi / inventând iubirea… / te trăgeam de cozi. / Ce suave timpuri / prăbuşite-n vis – / unde sunt copiii / primului abis? / Ce mai faci, Ludmila / cărui suflet plângi / mica ta romanţă / cu genunchii frânţi? / Azi, când sorb aroma / ceaiului ceresc / nici măcar în aburi / nu te regăsesc… / Şi mă-ntorc la miezul / vârstelor cu ploi / când striveam iubirea / sub genunchii goi. / Câte lucruri simple / s-au topit de-atunci… / întâmplări şi chipuri, / zări, oraşe, lunci. / Nu mai e nici zmeul / nici supliciul cast – / doar tăcuta umbră / dintr-un vis prea vast. / Însorite câmpuri / mai străbat şi-acum / dar nu-mi aflu pacea / Gândului, nicicum. / Ce mai faci, Ludmila / în ce ploi te scalzi / şi-n ce iarbă luneci / cu genunchii calzi? / Flori de mări presate, / oarbe flori de crin / mai păstrez şi astăzi / într-un colţ de scrin. / Şi mai fug de-acasă / când îmi vine chef / să alerg prin ţara / ierbii de sidef. / Dar mă-ntorc statornic / lângă-acelaşi ceai / plin de gust de toamnă / cum doar tu-mi făceai. / Împletind aiurea / flori de mucava / te-am iubit, Ludmila / foarte mult, cândva.” (G. Țărnea)

Istoria unui cântec: Auprès de ma blonde. Motto. Se dedică omului-orchestră Radu Gheorghe. Singurul care, după părerea mea, ar putea da o ”adaptare” românească, originală, spumoasă, a celebrului refren. (Sper să-l fi provocat!) Cine n-a fredonat, în studenție, la vreun chef (ori măcar n-a auzit) celebrul refren?: ”Dans les jardins d’ mon père / Les lilas sont fleuris / Dans les jardins d’ mon père / Les lilas sont fleuris / Tous les oiseaux du monde / Viennent y fair’ leurs nids. Refrain: Auprès de ma blonde / Qu’il fait bon, fait bon, fait bon / Auprès de ma blonde / Qu’il fait bon dormir!” Cântecul este adesea atribuit lui André Joubert du Collet, locotenent al marinei regale în timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea, (inspirat de dorul pentru soția lui), când fusese luat prizonier de olandezi, dar eliberat după doi ani de Regele Soare, căruia autorul i-l va dedica. Devenind apoi un fel de imn al soldaților francezi în secolele următoare, dar și un cântec popular, de voie bună, interpretat la petreceri și chefuri, de atunci până azi. Învățat, predat și la lecțiile de limbă franceză, din școala primară până la facultate. Remixată și relansată constant, melodia a fost interpretată de-a lungul timpului de Rosa Bordas, Aristide Bruant, Armand Mestral și Marcel Amont. O versiune în limba engleză a fost înregistrată în 1966 și de Elvis Presley sub titlul I Love Only One Girl pentru filmul său Double Trouble (distribuit în franceză sub titlul Croisière surprise, 1967) și este inclusă pe albumul omonim. Alți autori credibili (Michel Franceschi și Anna Moretti, O istorie erotică a Curții de la Versailles, Ed. Polirom, 2015), descriu campania din Flandra (9-14 iunie 1667) a lui Ludovic al XIV-lea, astfel: ”Louise – vechea amantă – alături de regină și de noua amantă, Dna de Montespan, îl însoțeau pe rege. Toate trei foarte diferite fizic, dar asemănătoare într-o singură privință: toate trei erau blonde! Iar trupele care urmau caleașca regală, încep să fredoneze un refren care avea să devină un cântec destinat să străbată veacurile: Auprès de ma blonde. Voila!

Scrumbie. ”Magnifica scrumbie de Dunăre se gătește în țara ei, adică la Tulcea și la Galați, în primul rând la grătar și la cuptor. Se mai poate face și prăjită, marinată sau plachie, și ciorbă și oricum, dar tot nu iese mare lucru de capul ei, că-i prea grasă și nici nu se întâlnește bine cu alte unsori încinse. Se conservă curent la sare și apoi la fum. La cuptor ori grătar: • 4 scrumbii • hârtie pergament• 1 legătură pătrunjel verde• 1 lămâie• sare, piper – cam de o poftă. • Scrumbiile se grijesc de mațe, apoi se crestează des pe lățime, după obiceiul de la Dunăre, ca să se pătrundă. • Se freacă cu sare și piper • Se învelește îngrijit fiecare pescuț în hârtie pergament • Se pune în cuptor, pe tavă, la foc mic, sau direct pe grătar, la jar potolit. Când e gata – cam 30 de minute – se desface din hârtie, cu grijă, să nu se piardă sosul. Se așază în farfurie, și se presară cu pătrunjel verde tocat. Sosul fierbinte se amestecă într-o căniță cu zeamă de lămâie și se toarnă ploaie peste pește. Se poate face la cuptor ori la grătar și fără foaie de pergament. Atunci scrumbia trebuie unsă bine cu ulei, la fel tava sau grătarul. Nu e la fel de bună ca atunci când e învelită, pentru că se usucă și prinde gust de la untdelemn. Alții o învelesc în aluat, dar făina absoarbe sucul fin al peștelui. Vinul alb și sec, ca o tăietură de brici printr-un gând vechi, al scrumbioarei fine și albe la carne, este Rieslingul, fie el de Rin, ca pe Târnave, fie „Italic“ ca mai peste tot. Eu îl prefer, mărturisesc spășit, pe cel de Blaj: deși nu are nervul și vlaga solară a unui vin de câmpie, are în schimb o frăgezime și o mireasmă mai pregnante și mai atașante, mai legate de bobul copt de strugure decât oriunde ceea ce-l face frate cu scrumbia cea nobilă. (Radu Anton Roman – Bucate, vinuri și obiceiuri românești, Paideia, 1998)