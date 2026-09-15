Cockteil… cu amor, umor și poezie. Moartea, între plăcere și durere

Moarte absurdă. Unele morți ”regale” sunt atât de absurde încât au rămas în Istorie. Regele Adolf Frederick al Suediei este adesea citat ca unul dintre monarhii care au murit în mod absurd. S-a întâmplat în 1771, după ce monarhul a consumat o masă copioasă cu homar, caviar, varză murată, hering afumat, șampanie și, cel mai important, o cantitate mare din desertul său preferat, niște chifle suedeze mici, umplute cu cremă. Cauza oficială a morții sale a fost mâncatul în exces, ceea ce i-a adus porecla de „regele care a murit din cauza desertului”.

Cântecul bufonului. ”Când eram flăcău la mama/hei ce ploaie și ce vânt/Dam și eu prin fete iama/fiindcă plouă pe Pământ./Iar când mi-a mijit mustața/hei ce ploaie și ce vânt/Tot în râs am luat viața/fiindcă plouă pe Pământ/Dar de când m-a ars năpasta/Hei, ce ploaie și ce vânt/Și mi-am luat și eu nevasta/plouă într-una pe Pământ/Și de-atunci bătu-o-ar gaia/fie ploaie, fie vânt/Beau și eu cât toată ploaia/care cade pe Pământ./Piesa-i gata/Trag oblonul/Hei, ce ploaie e afară!/Dacă v-au plăcut bufonii /mai poftiți si-n altă seară! ” (W. Shakespeare). Soartă. Unul dintre cele mai amuzante și mai absurde moduri în care cineva poate muri a fost cel al dramaturgului grec antic Eschil. Conform legendei, a murit în anul 455 î.Hr., când o broască țestoasă, scăpată de un vultur, i-a căzut în cap. Se spune că vulturul a luat capul chel al lui Eschil drept o piatră de care voia să spargă carapacea broaștei țestoase. Această moarte neobișnuită și tragic-ironică totodată este adesea citată ca un exemplu al modurilor imprevizibile și bizare în care soarta ne poate lovi.

Moarte prin… selfie! Căderi de la înălțime, înec, atacuri de animale etc. Multe accidente, uneori fatale, pot apărea atunci când căutăm cu disperare o imagine impresionantă, pe care să o distribuim pe rețelele de socializare. Aceste drame afectează în principal publicul tânăr. Vârsta medie a celor 379 de victime ale selfie-urilor înregistrate de un studiu spaniol între 1 ianuarie 2008 și 27 iulie 2021 a fost de 24 de ani și jumătate.

Protecție. O femeie care a participat la un sondaj a fost întrebată ce părere are despre prezervative. Ea a spus: „Depinde ce este în el pentru mine”.

Țigara ucigașă. Pe 22 mai 1867, Mathilde de Teschen, tânăra arhiducesă de Austria, tocmai își aprinsese o țigară când tatăl ei a intrat pe neașteptate în cameră. Deoarece el îi interzisese ferm să fumeze, ea își ascunde țigara la spate, dar dă foc unei părți din bogata ei rochie și se transformă rapid într-o adevărată torță umană. A murit din cauza rănilor suferite două săptămâni mai târziu. Asemănare. Ce au în comun căsătoria și matematica? În ambele cazuri, există multe probleme de rezolvat!

Entuziasm ucigaș. Adorat de intelectualii Belle Époque – de la André Gide la Stefan Zweig – poetul belgian Émile Verhaeren era și un militant pentru pace. Războiul a izbucnit în 1914. De atunci încolo, Verhaeren a condamnat public atrocitățile germane. Pe 27 noiembrie 1916, după o conferință la Rouen, a fost dus triumfător la gară. Admiratorii săi l-au însoțit până la peron, unde o îmbulzeală a mulțimii l-a făcut să cadă pe șine: a murit cu picioarele retezate de un tren în mișcare.

Enel. Când ți-o trage Enelul se numește regularizare – nu regulare!

Să luăm aminte. Mărul e cel mai bun fruct. /Știa Șarpele ce i-a dat Evei./I-a lăsat un gust dulce-acrișor/avea și o culoare solară./Dar ea nu din păcat, ci din dragoste /i-a dat să muște și să-i cadă mustul pe barbă!/Doar după ce a gustat ea miezul,/i l-a întins lui Adam ca nu cumva să-l otrăvească. /Avea o bănuială!/Mânioasă, a căutat dracul,/să-l bată și să-l facă bucăți, /văzând în ce iad i-a împins. /Între timp boa crescuse, /iar Eva l-a găsit/la umbra unei biserici/dormind cu șapca trasă pe ochi.” (Marcel Mureșeanu).

Nerăbdare. …era așa de nerăbdătoare, încât a venit la prima întâlnire în…în rochie de mireasă!

Felația fatală. Președinte al Republicii între 1895 și 1899, Félix Faure a lăsat o amintire de neuitat. Moartea sa a făcut să curgă multă cerneală. Acest bărbat căsătorit, în vârstă de 58 de ani, avea o serie de amante. Favorita lui: Marguerite Steinheil, cunoscută sub numele de „Meg”, soția pictorului Adolphe Steinheil, un prieten al președintelui. În acea zi de 16 februarie 1899, la Palatul Elysée, Félix Faure îi ascultă distrat pe arhiepiscopul de Paris și pe prințul de Monaco, care veniseră să-i vorbească despre afacerea Dreyfus: nu se gândește decât la Meg, care îl așteaptă, dezbrăcată, în camera de alături. În sfârșit liber, i se alătură. Câteva minute mai târziu, auzind țipetele femeii, șeful său de cabinet l-a descoperit agonizând pe o canapea, cu mâna încleștată în părul amantei sale. O felație prea intensă? Președintele a murit doar trei ore mai târziu în urma unei hemoragii cerebrale, dar zvonul despre cauza morții s-a răspândit imediat. Meg și-a câștigat porecla de „doamna Pompa funebră” (speculându-se, ironic, dublul sens al cuvântului ”pompă – a pompa”), iar Clemenceau a rostit următoarea replică: „Félix Faure a vrut să fie Caesar și a ajuns să fie Pompei”.

Trio. Vorbesc doi prieteni: – Frate, sunt șocat, nevastă-mea vrea să facă sex în trei! – De ce? Nu e chiar rău, gândește-te și tu, senzații noi, vă mai împrospătați și voi relația, e chiar cool, care e problema ta? – Problema mea e că eu nu sunt pe listă!

Taxi! Soția: – Încă un cuvânt de la tine și plec la mama! Soțul: -Taxi!!! Vis ucigaș. Se spune că la începutul secolului al XVI-lea, Wan Hu, înalt oficial al Imperiului Ming, a fi murit după ce a echipat un scaun cu 47 de tuburi umplute cu praf de pușcă. Odată așezat, le-ar fi ordonat servitorilor săi să aprindă toate aceste mini-rachete în același timp, pentru a decola spre Lună. Explozia puternică l-a ucis pe loc.

Abonament. Un șef de tren ajunge acasă după 3 zile și, dorind să facă o glumă cu soția, intrând în dormitor, îi spune: – Bună dimineața, biletele la control! Răspunde unul de sub pat: –-Abonament!

Caniculă. „Pe canicula asta nu este de mirare că o lucrare a lui Gustav Klimt a fost cel mai scump tablou scos la licitație în Europa și vândut cu peste 85 de milioane de lire sterline. Este doar vorba despre ”Doamna cu evantai” (Dilema veche, 2023). Preferințe. La 92% dintre femei, nu le plac prietenele soților lor. La 92% dintre bărbați, le plac prietenele soțiilor lor. Morala: Bărbații sunt mult mai sociabili decât femeile. Uups! Iubita furioasă intră în casă: – Gata, știu totul! – Știi pe dracu’, ia spune, câți afluenți are Dunărea? ⃰ Titanic. Un bărbat de culoare a venit foarte hotărât la biserică, să se mărturisească: – Sunt Leonardo Di Caprio. Preotul: – Stai o clipă, te rog! Își ia telefonul mobil și formează un număr : – Șefu’, nu înțeleg, Titanicul, de fapt, a ars sau s-a scufundat? ⃰ Factură. În urma unui atac de cord, un bărbat este supus unei intervenții chirurgicale pe cord deschis. După procedură, își recapătă cunoștința și vede că este îngrijit de călugărițe într-un spital catolic. Când este suficient de conștient, o soră îl întreabă cum va plăti pentru procedura medicală. Îl întreabă dacă are asigurare medicală. Cu o voce slabă, el spune: „Nu am”. Ea îl întreabă: „Aveți bani în bancă?” El răspunde: „Nu am bani în bancă”. Apoi, ea îl întreabă: „Nu aveți vreun membru al familiei care să vă poată plăti factura?” El spune: „Am doar o soră, o fată bătrână, care este călugăriță într-o mănăstire”. Sora răspunde iritată: „Călugărițele nu sunt ”o fată bătrână”; sunt căsătorite cu Dumnezeu!” Iar pacientul: „Atunci trimiteți factura cumnatului meu!”