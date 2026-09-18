Cockteil…cu amor, umor și poezie. Iubiri în fel și chip

Când Moartea poartă eșarfă… Figură celebră a epocii Belle Époque și a anilor ’20, Isadora Duncan a făcut din voal semnătura sa artistică distinctivă: nimic nu-i plăcea mai mult decât să danseze în cele mai transparente ținute, care – scria un jurnalist – ”mai mult descoperă decât ascund privirii”. Artista americană i-a fascinat pe sculptorii Rodin și Bourdelle și a sedus nenumărate femei și bărbați, inclusiv pe aviatorul Roland Garros. În 1927, în timp ce se afla la Nisa pentru o gală, i-a atras atenția un frumos mecanic, un bărbat cu treizeci de ani mai tânăr decât ea, pe care și l-a făcut amant. Pe 14 septembrie, el a luat-o la o plimbare cu Amilcarul său decapotabil. Au pornit de-a lungul Promenade des Anglais, apoi pe un drum secundar șerpuitor, în căutarea intimității. Dar eșarfa lungă, din voal, înfășurată în jurul gâtului dansatoarei se agață – din cauza vântului și vitezei – în spițele uneia dintre roțile din spate. Isadora a fost violent smulsă din mașină și a murit pe loc, cu gâtul rupt. Avea 50 de ani. Având în vedere toate nenorocirile pe care le-a trăit Isadora în viața ei, era greu de imaginat un sfârșit liniștit pentru celebra dansatoare: cei doi copii ai ei s-au înecat în Sena, un al treilea s-a născut mort. Iar ea a pierdut, de asemenea, două dintre marile iubiri ale vieții sale: pilotul Roland Garros și poetul rus Serghei Esenin. O viață dureroasă, o moarte pe măsură.

Contractări. ”Bistrița, ianuarie, 1981. Primăria din Lunca Ilvei. Telefon din partea tov. M. Răspunde viceprimarul A.N M: – Tovarășe vice, cum stați cu contractările la animale? A.N.: – Mai puțin cu 200 capete ovine decât în anul trecut. M: – Nu se poate! Mai vedeți, mai analizați situația! Uite, închid. Vă mai sun peste o jumătate de oră. A.N.: – Ce facem, fraților!, se adresează viceprimarul celor din jur, respectiv secretarului consiliului și agentului veterinar. Agentul V.: – Păi, să le mai numărăm, tovarășe vice. Să le numărăm. Fac o reverificare a tabelelor. (Sună telefonul). M: – Alo! Hei! Ce se aude? A.N.: – Păi, am mai găsit și am ajuns la cifra de anul trecut, 1.200 de capete ovine la contract. M.: – Nu-i bine. Trebuie să avem mai multe contracte la ovine decât în anul trecut. Vedeți ce mai puteți face! Vă mai sun peste o jumătate de ceas! A.N.: – Ce facem, secretare? Cum dregem busuiocul? Secretarul: – Păi, ce-om face, tovarășe vice? Mai adăugăm o sută. Hârtia rabdă. (Sună telefonul). M.: – Cum stați? A.N.: – Avem acum 1300 contracte, mai mult cu o sută decât anul trecut. M.: – Ei, vedeți, măi băieți, că se poate ? Vedeți că știți să vă descurcați? Așa mai merge. Foarte bine! Vă felicit. O să-l informez pe tovarășul prim.” (Ion Moise, Jurnal și lectură).

Sonet V. ”Scârbit de cîte toate/Se-ntâmplă-n lumea asta,/Azi dimineaţă-n perne/Mi-am răsucit nevasta/Cu faţa-n jos şi-n locul/Cel tainic dibăcie/Am pus să intre-ntreagă/A mea grea bărbăţie./Apoi am întrebat-o:/“Îţi place când în tine/Lucrează diamantul?”/Ea îmi răspunse: “Bine/Mă simt atuncea, dragă;/Parcă aş fi o fragă!” (Emil Brumaru)

Acusticofilie. (Sinonim: melolagnie). Individ excitat sexual de sunete, în special de cele specifice actelor intime. Poate fi vorba și de anumite piese muzicale, poezii de dragoste, dar și de auzul unor obscenități. Sunetele excitante pot fi cele emise de subiect, ori cele auzite de el, dar emise de alții. Muzica rock – de preferință dată la maxim – este de asemenea, pentru unii, un excitant sexual. Tradiția greacă consideră că muzica ”mixolidiană” a fost inventată de celebra poetă lesbiană Sappho, pentru a le încânta pe ”elevele” sale. O altă practică specifică acestei filii constă în introducerea în vagin a unui mic receptor audio adecvat acelui loc, iar vibrațiile produse de muzica aleasă produc senzații plăcute.

Criofilie. Excitare sexuală stimulată de frig, ori de atingerea cu obiecte reci, îngheţate. Marylin Monroe îşi pune, în filmul Şapte ani de gândire, ciorapii în frigider, înainte de a-i îmbrăca. Jane Russel îşi mângâie sânii cu cuburi de gheaţă pentru a-şi face mameloanele mai erectile, mai atrăgătoare. Introducerea aceluiaşi cub de gheaţă în vagin creează senzaţii tari, prin contrastul „cald – rece”. La fel şi păstrarea aceluiaşi cub în gură, în timpul felaţiei. Aceste contraste termice, exprimate popular prin sintagma „piele de găină”, sunt generatoare de senzaţii – de frisoane! – noi. Explicabile tocmai prin contrastul dintre „fierbinte” (asociat trăirii erotice) şi „îngheţat”…

Ce regret… ”Că n-am auzit niciodată glasul păsării Dodo/Că n-am mirosit niciodată cireșii Japoniei/Că nu mi-am pedepsit niciodată prietenii și iubiții care m-au părăsit/Că nu mi-am revendicat niciodată compensațiile pe care credeam că le merit/Că n-am compus niciodată o sonată de Mozart/Și că n-am bănuit că voi trăi atât de mult încât/să regret cele de mai sus și multe altele…”(Nina Cassian).

Parole (”parole, parole”…). Un soț, împreună cu soția, încearcă să creeze o nouă parolă pentru computerul lor. Soțul propune, „Mypenis”, iar soția cade pe jos de râs, deoarece pe ecran s-a afișat, instant: „Eroare. Este prea scurtă.

” Moale. Nu ştim de unde vine expresia „las-o mai moale”, dar ar trebui să te simți mândru când ți-o spune o femeie…

Fobie (1). Aversiune, teamă difuză, iraţională pentru cineva sau pentru ceva. Fobiile sexuale sunt numeroase. Iată câteva (notăm doar obiectul fobiei respective): coitofobie (raport sexual), erotofobie (dragoste şi sex), gamofobie (căsătorie), hipengiofobie (răspundere), maieusofobie (femei însărcinate), nafefobie (atingere), patofobie (boli), scoptofobie (frica de a fi văzut), penetrafobie (penetrare). Există şi o „fobofobie”, excitaţie provocată de frică, de repulsie. Poate fi ilustrată de plăcerea cu care oamenii vizionează filme de groază, precum şi de practicanţii jocurilor erotice sado-masochiste. Fobii (și ”filii”). (Fobia vine din grec. ”phobos”, teamă, iar ”filia”, tot din grec. ”philia”, adică ”iubitor de”). ”Franța are câteva milioane de oameni cuprinși, dominați de diverse fobiii. Cu toții avem micile noastre anxietăți, dar fobiile sunt de altă ordine, sunt temeri iraționale, obsesive și excesive. În timp ce arahnofobia (frica de păianjeni), agorafobia sau claustrofobia sunt cunoscute și aproape banale, alte temeri rămân, totuși, foarte confidențiale, sau chiar complet neobișnuite! „Luposlipafobia”, „teama excesivă de a fi urmărit de lupi”, este cunoscută a fi o fobie fictivă, inventată de Gary Larson. Cu toate acestea, știați că „alektorofobia”, „automisofobia” și „nomofobia” există…? Că întâlniți în mod regulat, la mall-ul din cartier, „carpofobi” și „salcicofobi” la cumpărături? Primilor nu le este frică de crap, ci de fructe, în timp ce salcicofobii se tem de…cârnați. În sfârșit, știați că aproape 60% dintre noi suferă de „nomofobie”, care e teama patologică de a fi separați de telefonul mobil, de a-l pierde…” (Din cartea mai sus pozată). Adaug câteva mai puțin cunoscute fobii, filii și fantasme erotice. Din motive de spațiu, voi pune între paranteze doar obiectul acelei fobii (ori…filii, obsesii), fără a repeta cuvintele frică de…, teamă, oroare, ori plăcere, dorință, etc..). Automisofobie (oroarea de a fi murdar, nespălat), Gamofobie (căsătorie), Erotofobie (sex), Gimnofobie (nuditate), Patofobie (bolnavi), Penetrofobie (teama de a fi penetrat). Falusofilie (admirația pentru penisurile de talie mare).

A șaptea poruncă. Știți de ce cifra 7 e tăiată de o linie orizontală? Atunci cînd Moise a transmis Poruncile, cînd a ajuns la „Să nu râvnești la femeia altuia”, toți bărbații au strigat: „Taie șaptele !”

Timpuri. Îmi place femeia care are un trecut şi bărbatul care are un viitor. (Oscar Wilde).

Vârste. Un bărbat a întrebat-o odată pe celebra curtezană Ninon de Lenclos, pe când ea avea şaptezeci de ani: La ce vârstă se sfârşeşte amorul…dorința, sexul? O, pentru asta trebuie să întrebaţi pe una mai bătrână, răspunse ea.