Cockteil… cu amor, umor și poezie. Între fobie și… filie!

Competență. Cel mai scurt eseu posibil despre ”competența profesională minimală”: La doctor. Un pacient: – Doctore, am hemoroizi. – Doctorul: – Unde?!

Sintagme. Primele două cele mai rostite/scrise, azi, sintagme în lume: ”I love you!” și… ”Made în China”. Și niciuna nu-ți oferă, la o adică, nicio garanție…

Făt frumos. „Doborâţi himera jos, / Oameni, reveniţi în lume, / Pe umana noastră culme / Regăsiţi pe Făt-Frumos. / Făt-Frumos şi toţi ai lui, / Fiindcă unde nu-i poveste. / Lume nu-i şi om nu este / Şi, de fapt, nimica nu-i. (…) Din prea mult entuziasm / Să nu spargeţi Voroneţul, / Daţi-i voi mai mare preţul, / Oameni, mai râvniţi la basm.” (Adrian Păunescu)

Agonofilie. Înclinaţie, atracţie pentru (o anume) luptă înainte de actul sexual ca atare; „pseudo-viol”. Această parafilie este specifică unor persoane (nu doar femei, ci şi bărbaţi, însă – se pare – cu precădere gay) care simt nevoia (spre a se excita mai bine, spre a se simţi mai atractive etc.) să se opună (iniţial…) acţiunii erotico-sexuale a persoanei partenere (de la caz la caz), inclusiv începând prin evitare, amânare… joc agresiv exercitat din rol defensiv sau agresiv; unele persoane apreciază mai mult rolul defensiv, altele cel agresiv. Un exemplu literar avem în Femei îndrăgostite, de D.H. Lawrence. Sau altul: „Ea-l asculta pe copilaș / Uimită și distrasă, / Și rușinos și drăgălaș, / Mai nu vrea, mai se lasă.” (Luceafărul, de Mihai Eminescu)

Text (contra… sex). Neputând să-și asigure cu ”cash” serviciile bordelului parizian de lux Le Sphinx, scăpătatul – atunci – scriitor Henry Miller (azi, publicat în milioane de exemplare, pentru ale lui cărți-jurnal) a recurs la un ”barter”. A scris o broșură promoțională pentru acel stabiliment și, în schimb, a fost răsplătit cu o sticlă de spumos de calitate slabă și cu un ”număr gratis” (dar nu ”la oră de vârf”) într-unul din alcovurile butaforice, cu tematică… egipteană.

Educație sexuală. – Tati, tati, cum apar copiii? Și tatăl începe să povestească: ”Într-o zi, a sosit o pasăre cu o sămânță și a plantat-o în grădină. După nouă luni, mama a cules-o și așa ai apărut tu”. După-amiază, fetița scrie în jurnalul ei: ”Azi am vorbit despre sex cu tata. E praf!”

Falofilie. Atracţie pentru penisuri de talie mare. Această „filie” stă la baza cultului antic al lui Priap, dar şi la originea unor prejudecăţi şi complexe de inferioritate – evident… masculine.

Mărimi. Ion şi Măria, noaptea în pat. Dormeau. La un moment dat se trezi soţia. – Bărbate, avusei un coșmar! – Ce visași, nevastă? – Bărbate, visai că eram la o expoziţie cu vânzare, de ”obiecte” masculine! – Și cum erau, nevastă? – Cum să fie, bărbate! Păi una de-aia de vreo 30 de centimetri era 1.000 de euro, una de-aia de vreo 25 de centimetri era 500 de euro, una de-aia de vreo 20 de centimetri 100 de euro şi una de 17 centimetri, era 50 de euro! – Şi una ca a mea, ca a mea, zi-mi, nevastă…? – Ca a ta era un euro grămada! Se culcară ei la loc, dar soţul supărat gândindu-se cum să i-o ”coacă” femeii! După câteva ore se trezi agitat: – Nevastă, avusei un coşmar! – Ce visaşi, Ioane? – Nevastă, visai o expoziţie de ”obiecte” feminine! – Și cum erau bărbate? – Cum să fie, măi Mărie? Păi, alea mici, mici, ca o cireașă erau 1.000 de euro, alea mai mari un pic, cât o nucă, erau 500 de euro, alea și mai mari un pic, cât o prună, erau 50 de euro… – Şi ca a mea, bărbate? – În a ta, nevastă… se ținea expoziţia!

De câte ori, iubito. ”De câte ori, iubito, de noi mi-aduc aminte, / Oceanul cel de gheață mi-apare înainte: / Pe bolta alburie o stea nu se arată, / Departe doară luna cea galbenă – o pată; / Iar peste mii de sloiuri de valuri repezite / O pasăre plutește cu aripi ostenite, / Pe când a ei pereche nainte tot s-a dus / C-un pâlc întreg de păsări, pierzându-se-n apus. / Aruncă pe-a ei urmă priviri suferitoare, / Nici rău nu-i pare-acuma, nici bine nu… ea moare, / Visându-se-ntr-o clipă cu anii înapoi. / Suntem tot mai departe deolaltă amândoi, / Din ce în ce mai sigur mă-ntunec și îngheț, / Când tu te pierzi în zarea eternei dimineți.” (Mihai Eminescu)

Un bun manager. Luni dimineața, șeful primește un telefon la birou de la un angajat: ”Șefu’, nu vă supărați, n-am nici un chef de muncă după weekend, dați-mi o zi liberă, vă rog!”. ”Hai, Mișule, fii om serios, avem o groază de treburi de făcut azi! Mi se mai întâmplă și mie, dar știi cum fac? Trag o partidă bună de sex cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar, capăt o energie fantastică! Hai, tinere, fă ca mine și apoi vino la serviciu, că avem treabă!”. Peste 2 ore, șeful îl vede pe Mișu muncind cu un spor teribil, ca niciodată. ”Ai văzut, Mișule, că se poate?”, la care Mișu, sincer de felul lui, răspunde: ”Mare om ești, șefule! Câtă dreptate ai avut! O partidă de sex cu nevastă-ta este energie curată…”

Fobie. Aversiune, teamă difuză, iraţională pentru cineva sau pentru ceva. Ablutofobie – teamă patologică de a se spăla sau de a face baie; afefobie – teamă morbidă de a atinge obiectele sau de a fi atins de alte persoane; aliumfobie – teamă patologică de usturoi, de gustul usturător al usturoiului; antofobie – teamă patologică de flori; aritmofobie – teamă patologică de numirea cifrelor; astazobazofobie – teamă patologică de a sta în picioare şi de a merge; aulofobie – teamă patologică de sunete emise de instrumente de suflat (flaut etc.); bibliofobie – aversiune patologică, ură faţă de cărţi, albume, biblioteci; catagelofobie – teamă patologică de a fi ridicol; cherofobie – aversiune patologică faţă de veselie, de buna dispoziţie; ecofobie – teamă patologică de mediul casnic, include şi teama de aparate şi echipamente de uz casnic; ideofobie – teamă patologică de idei; melofobie – aversiune patologică faţă de muzică; partenofobie – teamă patologică de adolescente, de fecioare. Ştiaţi că unora dintre cei mai mari cuceritori ai lumii le era o teamă îngrozitoare de… pisici? Nu, nu este o glumă. Ailurofobia „este o formă de fobie manifestată prin teamă exagerată şi nemotivată de pisici”. Unele situații posibile care pot declanşa teama de pisici sunt: ascultarea torsului, vederea unei pisici în viața reală, imaginarea atacului unei pisici, gândul de a întâlni o pisică în întuneric, vederea unei pisici în imagini sau la televizor, jucării sub formă de pisică etc.”. De această fobie au suferit Iulius Caesar, Alexandru cel Mare, Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler şi Benito Mussolini. Iată şi alte câteva fobii neaşteptate ale altor oameni foarte cunoscuţi. Lui Gustave Eiffel, inginerul care a construit celebrul Turn, îi era teamă de înălţimi (acrofobie). Walt Disney, celebrul creator al lui Mickey Mouse, suferea de musofobie. Sau, altfel spus, îi era frică de şoareci. Alfred Hitchcock era îngrozit de… ouă (ovofobie). Regizorul celebrului The Birds ura atât de mult ouăle încât refuza să stea în preajma lor şi a declarat public că nu va gusta niciodată unul. Lui Hans Christian Andersen, cel atât de cunoscut pentru basmele sale, îi era teamă să nu care cumva să fie îngropat de viu. Aşa se face că, atunci când dormea, avea mereu în preajma sa un înscris în care specifica faptul că nu e mort, ci doar poate arăta astfel deoarece doarme. Fobia se numeşte tafofobie şi de ea suferea şi compozitorul Frederic Chopin.

Auto. Într-o intersecție, un BMW îi taie calea unui Trabant care avea prioritate. Șoferul Trabantului se ia după BMW și la următorul semafor îl ajunge din urmă, se repede la șofer și, dezamăgit și întristat peste măsură, îi zice: ”apăi… dacă și noi ăștia cu mașini nemțești nu ne mai putem înțelege…”

Picioare. Maria a fost foarte iubăreață. Se căsătorește și are vreo 3 copii. Soțul ei moare. Două săptămâni mai târziu, se recăsătorește și are alți 6 copii, cu al doilea soț. Și el moare. La scurt timp după aceea, moare și ea. La înmormântare, preotul privește spre cer și spune: „În sfârșit sunt împreună”. Un bărbat așezat în prima bancă întreabă impresionat: „Mă scuzați, părinte, dar vă referiți la primul ei soț sau la al doilea?” Preotul răspunde: „Mă refeream la picioarele ei”.