Cockteil… cu amor, umor și poezie. I Will Always Love You

De-ai şti… ”De-ai şti, iubite, cât de mult / Mi-i dor ca glasul tău s-ascult, / Ai veni pe-aripi de vânt / și mi-ai spune un cuvânt. / Vorba fie rea sau bună, / Am vorbi-o împreună, / M-ai vedea, eu te-aş privi, / Vorbele s-ar înmulţi. / Tu mi-ai spune una mie, / Eu ţi-aş spune multe ţie / Făr-de rost şi chibzuire, / Însă toate de iubire. / Vino dar pe-aripi de vânt, / Vin de-mi spune un cuvânt, / Că mi-i dor atât de mult / Glasul tău să-l mai ascult.” (Veronica Micle)

Caravana și câinii. Caravana trecea și câinii lătrau. Argatul spuse conducătorului de cămile: Stăpâne, îngăduie-mi să-i iau la goană. – Lasă-i în pace, fătul meu, răspunse bătrânul înțelept. Câinii latră, caravana trece! Dar câinii lătrau mereu. Înspăimântate de urletele lor, cămilele se opriră, scuturându-se, gata-gata să-și răstoarne încărcăturile cu marfă. – Aveai dreptate, fătul meu, zise moșneagul. De la început trebuia să sfărâmam dinții câinilor ăstora! Câinii latră, caravana se oprește. Ajutat de ucenic, bătrânul conducător luă la goana haita și o risipi, răsucind vânjos toiagul său de corn. Cu fălcile însângerate, câinii se depărtară, lătrând mereu, schelălăind din ce în ce mai slab, aproape mieunând, ca pisicile. Și caravana porni din nou la drum, spre orizontul albastru. Morală: Câinii latră, caravana trece, dar tot a pierdut câteva ceasuri din drum. (Victor Eftimiu)

I Will Always Love You. Cine oare nu a vizionat filmul The Bodyguard, în care rolurile principale sunt interpretate de Kevin Costner și Whitney Houston? Despre celebra melodie a filmului, I Will Always Love You, puțin știu că ea a fost interpretată pentru prima dată când Whitney Houston avea doar 11 ani, dar nu de ea. Aceasta a fost compusă și cântată de celebra cântăreață country Dolly Parton. Pentru autoare, acest cântec a devenit un fel de strigăt de durere după o despărţire dificilă de bărbatul iubit. Dolly Parton a iubit foarte mult acest cântec și l-a reînregistrat de trei ori, adăugând de fiecare dată noi note emoționante. Nu este surprinzător faptul că pentru o lungă perioadă de timp a refuzat să permită altor artiști să înregistreze noi versiuni ale cântecului ei. Printre cei pe care Dolly i-a refuzat a fost chiar regele rock and roll-ului, Elvis Presley. Dar 20 de ani mai târziu, Dolly Parton nu l-a putut refuza pe Kevin Costner. Costner a fost cel care s-a asigurat că I Will Always Love You sună așa cum trebuie în filmul în care urma să joace rolul bodyguardul lui Whitney Houston. Mulţi critici cred că marele succes al „Bodyguardului” a fost posibil în primul rând datorită melodiei care a devenit principalul hit în cariera ei, iar în istoria muzicii mondiale a rămas un imn nemuritor al iubirii. Bineînțeles că la succesul filmului a contribuit și carismaticul Kevin Costner, cunoscut și ca neînfricatul Robin Hood, sau ca ofițerul din Dansând cu lupii. Iar vocea puternică, vibrantă și de neegalat a cântăreței Whitney Houston a întregit tabloul final… „Adevărații eroi sunt oameni care cad, eșuează și au defecte, dar în cele din urmă câștigă pentru că rămân fideli idealurilor, credinţelor și angajamentelor lor”, spune Kevin Costner.

Când treci. ”Sub pașii tăi cad viermii în extaz / se bâlbâie salcâmii și fac spume / rușinea-mi fuge beată din obraz / și m-aș dori pământ mușcat de râme, / pe care surâzând să îl zdrobești / cu tălpile și-apoi fără sfială / trupul să-ți plimbi în douășpe calești / înveșmântat în pielea goală. / Ianuarie să curgă-n luna mai, / să-nnebunească în altare popii / și regii sub coroanele de pai / când treci prin dreptul meu și mă dor ochii”. (Mircea Dinescu)

Originea cuvântului ”bordel”. În 1254, Ludovic al IX-lea a interzis prostituția. Dar ordinul nu a fost pus – bănuiesc că bănuiți de ce – în aplicare de supușii lui, dedați plăcerilor sexuale pe ulițele înguste și discrete ale Parisului. Prin urmare, în 1256, el a decis să reglementeze mai sever prostituția, prin alungarea femeilor cu reputație proastă din orașe, de unde și termenul bordes („granițe”) și, mai târziu, bordeluri, locațiile care desemnează aceste locuri de dezmăț. Unele străzi din Paris, unde găseai ușor plăceri tarifate, aveau nume evocatoare: Rue du Poil-au-Con (acum Rue du Pélican) sau Rue de Pute-y-Musse, devenită Rue du Petit-Musc. În jurul anului 1300, bordel desemna, deja, o „casă de prostituție”. Citate. ”Nu știu de ce bordelurile sunt mai ales amplasate pe străzi cu nume atât de ecumenice, de religioase… O fi, poate, un omagiu al viciului adus virtuții, fără îndoială…?” (Pierre Lemaître). ”Încetul cu încetul, pavilionul nostru a fost invadat de un haos vesel și incalculabil, reflectând modul nostru de viață, ale cărui rare interdicții aveau mai mult de-a face cu vremea sau starea de spirit decât cu bunele maniere. Eram, trăiam ca într-un bordel vesel, gratuit și deschis”. (Delphine de Vigan, Nimic nu stă în calea nopții).”Când ieși dintr-un penitenciar, sigur că ai prefera să te refugiezi într-un bordel decât într-o catedrală”. (Achille Chavée, Decocturi). ”Decorul este totul, în bordel. Imaginația clientului funcționează singură, scrie Pierre Mac Orlan în Rues secretes. Bordelurile sunt un creuzet de fantezii. Cele mai somptuoase au ajutorul oglinzilor auririi, candelabrelor iluminate, scenariilor erotice cu acele <actrițe> care repetă, mecanic, scenariul impus de patroană”. Prostituția nu este doar un schimb de servicii în care plăcerile trupești sunt plătite. Ea dezvăluie scenarii care răspund la hazardurile biografice ale fiecărui participant: cele ale clienților, apoi cele ale ”fetelor”. E o activitate fiziologică, dar relațiile sexuale plătite – chiar dacă scopul lor este orgasmul masculin – nu pot fi definite simplist. O dovadă este filmul excelent jucat de Catherine Deneuve, ”La belle du jour”. Dincolo de orice prejudecăți morale și culturale, prostituția se plasează sub influența unei duble constrângeri, la răscrucea unor forțe antagoniste: sexualitatea și interdicțiile sale, autocontrolul și ascunderea, pudică, dorinței… căutarea absolutului… și imposibila sa împlinire. Multe povești arată greșeala cuiva care, sedus de o trecătoare frumoasă, își dă seama că este doar o fată accesibilă oricui are bani să o plătească. Acesta este subiectul uneia dintre povestirile lui Gogol din Sankt Petersburg, Prospectul Nevski, (1843): tânărul erou știe că fermecătoarea sa vecină este o prostituată, dar decide să se comporte ca și cum nu ar ști – fără a uita, însă, să o plătească. A scrie despre prostituție înseamnă a expune minciunile iubirii și a disimila realitățile îmbrățișării sexuale. Clienții obișnuiți ar vrea ca „fetele” să nu fie nici venale, nici egoiste, ci amabile, răbdătoare, cumsecade și bine educate – „prostituate bune”, așa cum existau odinioară „oameni săraci, dar buni” cărora li se dădea de pomană.

Ultima oră: Guvernul a reuşit să vândă CFR Marfă! Investitorii au venit cu căruţele şi bomfaierele să-şi ia achiziţia.

Cântecul bufonului. ”Când eram flăcău la mama / hei ce ploaie și ce vânt / Dam și eu prin fete iama / fiindcă plouă pe Pământ. / Iar când mi-a mijit mustața / hei ce ploaie și ce vânt / Tot în râs am luat viața / fiindcă plouă pe Pământ / Dar de când m-a ars năpasta / Hei, ce ploaie și ce vânt / Și mi-am luat și eu nevasta / plouă într-una pe Pământ / Și de-atunci bătu-o-ar gaia / fie ploaie, fie vânt / Beau și eu cât toată ploaia / care cade pe Pământ. / Piesa-i gata / Trag oblonul / Hei, ce ploaie e afară! / Dacă v-au plăcut bufonii / mai poftiți și-n altă seară!” (W. Shakespeare)

Scuze. – Cu ce problemă ați venit la mine, întreabă preotul catolic. – Ei bine, părinte, am realizat că sunt homosexual… – Vai de mine… scuze… și eu nici măcar nu m-am pieptănat și parfumat! Poftiți!