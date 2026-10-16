Cockteil… cu amor, umor și poezie. Fuste (1)

Sentenții. ”La muritori tare se povârnește credința, / Unde mai dinainte pohta și voia nepăzite împing”. ”Voia gloatelor și a noroadelor proaste/Este ca umbletul calului neînvățat și nefrânat, / Care din netocmită și proastă simțire / Slobozita repegiune, / De multe ori în râpi adânci și de maluri înalte, / Cu capul în jos se dă”. ”Nu mai mult tăria vinului în cap, / Decât chipul unei frumoase în inimă, lovește”. ”Lăcomia, de la aur până la gunoi, / Și de la diamant până la sticlă / Se întinde”. ”Odată a muri, datoria firii este / Iar cu groaza morții a trăi, / Moartea morții este”. (Dimitrie Cantemir, Maxime și cugetări din Istoria Ieroglifică, 1705)

Rezolvare. O femeie: – Doctore, faceţi ceva ca bărbatul meu să devină ca un taur. Medicul: – Bine, daţi-vă jos fusta, făceţi-vă comodă şi vom începe să-i punem coarnele.

Grabă. Jack Twist (când Laureen îşi dă fusta jos): – Eşti grăbită? Lureen Newsome: – Tata este motivul grabei: mă aşteaptă acasă cu maşina, mai devreme de miezul nopţii. (Replici din filmul Brokeback Mountain)

Fese. „Dacă femeile ar fi fără fese, ce am face cu mâinile noastre, noi, bieții bărbați?” (Raoul Ponchon). De aceea cocoșii n-au mâini, pentru că găinile n-au fese… „Sunt minunate vedetele de cinema. N-ați observat? Când stau pe nisip, pe plajă, desenează inimioare cu fundulețele lor. Ce frumoase funduri au!” (Marcel Pagnol, despre vedetele feminine ale Festivalului de Film de la Cannes din 1955). „Frumusețea unei femei înseamnă să fie la fel de atractivă la fese ca și din față.” (Raymond Queneau). „E cale lungă de la crupă până la buze.” (Boris Vian)

Demografică. ”Cu vocea-i sigură şi calmă / A spus un senator în Parlament: / Când fusta se scurtează cu o palmă, / Natalitatea creşte c-un procent!” (Vasile Larco)

Vârstă. O femeie a decis să-și facă un lifting facial de ziua ei. A cheltuit 5.000 de dolari și a fost mulțumită de noul ei look. În drum spre casă, s-a oprit la un magazin de rochii și i-a spus vânzătorului: – Sper că nu vă deranjează că întreb, dar câți ani credeți că am? – Cam 35. „De fapt, am 47 de ani”, a spus femeia, simțindu-se fericită. După aceea, a intrat la McDonald’s pentru prânz și i-a pus aceeași întrebare casierului. – Oh, arătați de vreo 29 ​​de ani! – De fapt, am 47 de ani, a spus ea, simțindu-se foarte bine. În timp ce aștepta în stația de autobuz, i-a pus aceeași întrebare unui bătrân. El a răspuns: – Am 85 de ani și vederea mea a slăbit. Dar când eram tânăr, aveam o modalitate sigură de a afla vârsta unei femei. Dacă îmi bag mâna sub fusta ta, voi putea să-ți spun vârsta exactă. Nu era nimeni prin preajmă, așa că femeia, foarte curioasă, a spus: „De ce nu?” și l-a lăsat să-și strecoare mâna sub fusta ei. După ce a pipăit-o meticulos ceva vreme, bătrânul a spus: „Ok, ai 47 de ani.”. Uluită, femeia a spus: „Genial! Cum ai făcut asta?”. Bătrânul a răspuns: „Simplu: eram în spatele tău la coadă la McDonald’s.”

Unicorn evadat dintr-o veche stampă. ”Mă bântuie mireasma de bătrân / de parc-o vulpe-mi cercetează porii. / Cum să te speli de moarte cu săpun?! / Nu simți că-i începutul vânătorii?! / N-auzi cum timpul, cu panaș și corn, / asmute câinii dragostei de sine?! / O, biet actor, o, jalnic unicorn, / căzut mahmur ca Labiș între șine, / călcat nu de tramvaie, nici de tren, / ci de duhoarea morții ca o vampă / care se mișcă galeș și obscen / ademenindu-te să ieși din stampă, / să fugi din mit, să vadă lumea că / ești doar o gloabă cu un corn în frunte. / El rupse pânza și alunecă / în hăul disperărilor mărunte”. (Mircea Dinescu)

Îmbrățișarea salutară. Un studiu recent evidențiază importanța îmbrățișărilor înainte de somn în reducerea stresului și consolidarea sentimentului de siguranță într-o relație. Studiul, care investighează legătura dintre contactul fizic și starea de bine, arată că pozițiile intime de somn, precum dormitul îmbrățișat sau față în față, sunt asociate cu un nivel mai scăzut de stres în cupluri. Aceasta contribuie la crearea unei conexiuni emoționale mai puternice și a unui sentiment de siguranță sporit. Psihologul Josh Novak și cercetătoarea Kaleigh Miller de la Universitatea Auburn din SUA evidențiază faptul că apropierea fizică la începutul somnului poate constitui o strategie simplă și gratuită pentru îmbunătățirea sănătății mintale și a calității relației. Cercetarea a implicat 143 de cupluri heterosexuale, cu vârsta medie de 40 de ani pentru femei și 43 de ani pentru bărbați, majoritatea având o relație de aproximativ 13 ani, unele cupluri fiind împreună de aproape 30 de ani. Studiul subliniază că, deși pozițiile preferate de somn ale indivizilor nu coincid întotdeauna cu pozițiile adoptate inițial în pat, apropierea fizică prin îmbrățișări sau alte forme de contact este consistent asociată cu beneficii psihologice. Autorii subliniază că aceste constatări indică faptul că dorința de apropiere față de partener prevalează asupra confortului oferit de o anumită poziție de somn individuală.

Fuste. ”Chiar şi Opera, când a rămas fără spectatori, a scurtat fustele dansatoarelor”. (Bisanne de Soleil)

Despre veşmintele Juliei. ”Când Julia se plimbă-n mătăsuri, ei, bine, / Atunci, atunci realizez curbele fine, / Cât de lichidă îmbrăcămintea-i devine. / Atunci când îmi arunc privirea spre ea şi văd / Freamătul lejer al fustei, pielea-i de omăt, / Îmi iau foc călcâile – în mine-i prăpăd!” (Robert Herrick)

Supărare. După terminarea orelor, profesoara îl opreşte pe Bulă: – Îţi dau un bilet să îl duci lu’ taică’tu. Dar să nu îl citeşti. Profesoara, ca să se asigure că Bulă nu citeşte biletul, îi dă 5 lei şi un pachet de biscuiţi. Bulă, bucuros, acceptă oferta profesoarei şi pleacă. Pe drum, foarte curios, nu s-a putut abţine şi citeşte biletul: „Ne vedem la ora 3 sub pomul nostru”. Bulă se duce înainte cu 5 minute şi urcă în pom. După ce profa şi tatăl ajung şi ei, se apucă să facă dragoste. În timpul acesta, tatăl o întreabă pe profă: – Dacă te las gravidă, copilul cine îl va creşte? – Lasă acum asta… Cel de Sus! răspunde femeia, în culmea plăcerii. Bulă, din pom, nervos, ţipă: – Cu ce naiba să-l cresc? Cu 5 lei şi-un pachet de biscuiţi?!

Curiozitate. 1. Nevastă-mea susţine în mod greşit că eu sunt prea curios. Cel puţin aşa scrie în jurnalul ei secret… 2. „Întocmai cum cititorii înrăiţi sunt foarte curioşi să citească noile cărţi, fie ele şi proaste, aşa şi un bărbat care a iubit multe femei frumoase ajunge, într-un final, să fie curios în privinţa femeilor urâte, pe care le consideră ceva nou… provocator…” (Casanova) 3. „Curiozitatea îi împinge pe unii să descopere America şi pe alţii să asculte la uşă, ori să pândească prin gaura cheii.” (Eca de Queiros) 4. În mod clasic, se credea că femeile sunt mai curioase, mai atrase de feţele bărbaţilor, iar aceştia din urmă de părţile intime ale femeilor. Un recent studiu referitor la tendinţele de concentrare a privirii pe care le manifestă bărbaţii şi femeile la vederea unor fotografii explicit sexuale infirmă renumita prejudecată. Bărbaţii – ca să vezi!? – preferă să privească chipurile femeilor, iar acestea, zonele intime ale bărbaţilor. O surpriză şi mai mare a fost faptul că femeile se uită mai mult timp decât bărbaţii la fotografiile în care bărbaţii întreţin raporturi sexuale cu femei. 5. Curiozitatea e salvatoare: excită dorinţa, o stimulează mai bine decât amintirea plăcerilor trăite. 6. Aş dori să-l cunosc pe omul care a inventat sexul şi să văd la ce mai lucrează în prezent. (Anonim) 7. Curiozitate (tardivă). Un inginer curios îl întreabă pe directorul închisorii unde urma să fie executat pe scaunul electric: Cum funcţionează? Directorul: Ai niţică răbdare, te vom pune îndată… la curent.

Cuplu. „Dumnezeu a creat sexul. Preoţii au creat căsniciile.” (Voltaire, 1694 -1778, cel care a mai spus şi că: „mariajul este singura aventură la îndemâna laşilor”). „Cuplul se bazează pe un (prea vechi, antic – n.a.) mit fuzional. Ca şi cum n-am fi decât unul, în vreme ce noi suntem şi vom rămâne, definitiv, până la moarte… doi.” (Denis Robert). Dacă (?!). „Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca dragostea să fie eternă, ar fi eternizat (şi) dorinţa.” (Jean Anouilh). Regret. „Am fost căsătorit de un judecător. Trebuia să fi cerut un juriu.” (Groucho Marx, 1890-1977)