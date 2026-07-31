Cockteil… cu amor, umor și poezie. Don’t Worry, Be Happy (2)

Motto. ”Here’s a little song I wrote/You might want to sing it note for note/Don’t worry, be happy/In every life we have some trouble/When you worry you make it double/Don’t worry, be happy/Don’t worry, be happy now.” (Iată un mic cântec pe care l-am scris/Poate doriți să-l cântați notă după notă/Nu vă faceți griji, fiți fericiţi/Fiecare avem în viață avem niște necazuri/Dar când îți faci griji, le dublezi/Nu vă faceți griji, fiți fericiţi/Nu-ți face griji, fii fericit acum.” (Bobby McFerrin, „Don’t Worry, Be Happy”, 1988).

Dumnezeu. ” Cine poate fi mai fericit/decât acela/care/zi de zi/se întâlneşte cu Dumnezeu/în rugăciunea de seară/se adăpostesc unul în lacrima celuilalt şi sunt fericiţi” (Teodor Dume).

Bunătăți la Kera Calița (Jariștea). ”Dar să ne închipuim că stăm deja la masă şi că, după consommé-ul cel de cuviinţă, pe tipsii de alpaca argintată, sunt aduse bucatele de început. Ouă de crap (icre) „avec oignon haché” (cu ceapă tocată, adică). Zacuşti de vinete, cu tainice adăugiri „à la manière de Kera Caliţa”. Heringi afumaţi cu sos remoulade. Pateul de foie gras (ce mare fineţe, ce răsfăţ acest ficat de raţă îndopată!) „se asortează numai bine cu lăptuci sau andive”. Zbârciogi („care de cele mai multe ori înlocuiesc trufele, trufe care în ţara noastră nu există decât în băcănii sau la negustori lacomi, fără Dumnezeu”). Friptura rece de curcan, tăiată felii subţiri şi uniforme, face pereche cu friptura rece de viţel, tăiată fâşii lungi şi rânduite. „Vă rog, câteva priviri trebuincioase să aruncaţi împreună cu mine să vedem cum se aşază cuminţi fripturile reci atunci când e grabă şi bufetul rece este neanunţat!”, mă-ndeamnă Kera Caliţa. „Carnea rece se pune pe pâine prăjită cu unt proaspăt (pâinea să fie baghetă), apoi se pune o frunză de salată, după care vine friptura rece tăiată care se acoperă cu altă fragedă foaie de salată care nu va depăşi forma feliei de pâine, ”et atention!”, deasupra o bucată de coajă din pâine să ai ce apuca!” (Simona Lazăr).

Ce este fericirea? ”Oricât de mult poate lovi nenorocirea cu viteza fulgerului, fericirea este în general lentă. Atât de lentă, de fapt, încât pentru majoritatea oamenilor moartea vine cu mult înaintea ei”. (François Barcelo). ”Trebuie să recunoști fericirea când este la picioarele tale, să ai curajul și hotărârea să te apleci, să o iei în brațe… și să o păstrezi”. (Marc Levy). ”Cei fericiți sunt cei care au reușit să păstreze în ei înșiși amintirea vie a celor mai intense trăiri ale lor. Nu există fericire fără amintiri”. (Pierre Karch, Noëlle în Cuba). ”Timpul uman nu se mișcă în cerc, ci în linie dreaptă. Acesta este motivul pentru care omul nu poate fi fericit, deoarece fericirea este dorința de repetiție, de retrăire”. (Milan Kundera, Ușurința insuportabilă a ființei).”Fericirea este găsită în măsura în care o așteptăm doar de la noi înșine”. (Marcel Jouhandeau).”Fericirea nu este o plantă sălbatică, care crește spontan, ca buruienile din grădini: este un fruct delicios, pe care îl obținem doar prin cultivare”. (Nicolas Restif de la Bretone). ”Acum știu cum să fac să dureze o secundă de fericire. Trebuie să o trăiești ca și cum ar fi ultima: fericirea nu așteaptă!” (Nicolas Hulot). ”Lucrurile bune nu vin niciodată împreună, dar lucrurile rele nu vin niciodată singure”. (Yu Dafu). ”Fericirea este, într-un fel, ceea ce pune capăt zborului prelungit al dorinței și așteptării”. (Paul Ricoeur). Şansonetă. Din franceză ”chansonnette”. Cântec francez de proporții reduse, cu conținut liric ori satiric, uneori frivol. (A la memoire de Jacques Brel… cel cu ”ne me quitte pas”, pentru amnezici). E vorba de iubire, deci şi de uitare, trădare, renunţare, despărţire, regăsire…

Noroc. ”Acest imens noroc de a fi în doi! A iubi înseamnă – ca şi în sport – a şti să pierzi. A iubi nu înseamnă a poseda, nici, mai ales, a păstra. A iubi înseamnă a aşeza în locul tău pe celălalt, pe cel iubit. Cât poţi tu, cât poate el…Iubirea nu înseamnă egoism, sufocare, înrobire a celuilalt, obligare!” (Edith Piaf).

Curaj. Bărbaţii excesiv de prudenţi şi de morali nu sunt decât nişte infirmi. (J. Brel). Iubire (ideală?). Iubesc prea mult iubirea pentru a iubi prea mult…femeile. (J. Brel). Super (e din versurile unui cântec al lui J. Brel): ”Te iubesc…şi îți voi oferi perle de ploaie din ţara în care nu plouă niciodată. Pericol. Nu există pericol mai mare pentru doi iubiţi decât ca ei să trăiască în linişte şi pace. (J. Brel). Probă. ”Dacă un bărbat nu se teme, nu e emoţionat şi stângaci atunci când se culcă pentru prima oară cu o femeie, înseamnă că nu o iubeşte.” (J. Brel).

Despre fericire. ” Sunt fericit. /Că n-am cântat păunii./Cântat-am mărul înflorit:/Cel ruşinându-se/De trupul gol al Lunii,/Izvorul care reînvăţă/De unde vine,/Când s-a fost născut/Şi malul sfredelit/De ţipătul durut/Pe care-l dau lăstunii./Sunt fericit/C-am plâns ori/M-am bătut în vatră/Cu hoarda/Ploilor de piatră,/C-am încălzit/Cu sângele-mi rănit/Pământul/(Ori poate-mi încălzii Mormântul?!),/C-am fost o trestie/Cu-ndurerată pleoapă/În aer jumătate/Şi jumătate-n apă./Sunt fericit/C-aud cum sună-n faţă,/Prea tainic şi integru,/Un cântec drag,/Atât de cunoscut,/Şi că mă latră-n urmă/Cu cerul gurii negru/Prăpastia/Pe care zburător/O am trecut;/Că nu aurul eu număr,/Ci stelele din cer/Şi-n lacrima de lut –/Străbunii./Erou nu sunt,/Măriri nu cer,/Sunt fericit/Că n-am cântat păunii.” (Grigore Vieru).

Blondă. La hotel, un turist sună seara la room-service. Apare o blondă cameristă. Tipul o prinde, o aruncă în pat și o posedă. După ce termină, o ajută să se aranjeze, îi dă niște bani și o conduce până la ușă. Pe scări, camerista se tot miră: – Oare ce-o fi vrut domnul, că a sunat la room-service?

Self. – Mitică, ai un aer foarte fericit. – Cum să nu!? Azi-noapte, am realizat în pat performanța sexuală a vieții mele! Păcat că nevastă-mea dormea…

Testament. ”Cu fiecare zi ce trece/Îmbătrânesc și scad și pier:/Simt fiecare ceas de fier,/Și aerul îl simt mai rece./Cu fiecare zi mai sper/Că juventutea n-o să-mi sece./Încep, din ce în ce mai des,/S-aud în fiecare noapte/Cum pică fire de păr coapte,/Cum cercuri noi de unghii ies,/Cum lucrurile-n jur, cu șoapte,/Se pregătesc pentru deces./Ferestrele se-nchid încet/Și ușile se bat în cuie./Tot universul meu se-ncuie:/Nu pot solii să mai trimet…/Un soare negru-n cer îmi suie-/Sigiliu pe ultimul decret./În pat e pururea mai frig./Mi se destinde mâna dreaptă. /Înaltă, doamna mea așteaptă /Coroana morții s-o câștig./Afară câinele, la treaptă/Presimte pentru ce nu-l strig./Aș vrea s-amân o clipă data,/Înțepenit să nu mă las. /Mă tem de timpul gol rămas./Ceremonia este gata:/Arătătoarele la ceas/Le simt tăindu-mi beregata.”. (Romulus Vulpescu).

Noroc. Astăzi am avut o zi cumplită. De dimineaţă mi-au furat maşina, la prânz mi-au spart apartamentul, iar seara mi-au golit contul bancar. Noroc că singurul lucru pozitiv a fost un test medical… de SIDA.

Sfatul zilei: Încercați să fiți fericite…de slăbit este prea complicat!

Noroc. Cică norocul e ca o roată, se-nvârte, se-nvârte ș-odată ajunge și la tine. Cred că a mea s-a oprit la vulcanizare.

Obișnuință. Vai, a venit soțul, fugi sau ascunde-te repede! – Doamnă, dar nu fac nimic rău, doar vă instalez internetul! -A, scuzați-mă, obișnuința!