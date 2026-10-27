Cockteil… cu amor, umor și poezie. Champagne

Rugă. ”Cerne, Doamne, liniştea uitării / peste nesfârşita suferinţă, / seamănă întinderi de credinţă / şi sporeşte roua îndurării, / răsădeşte Doamne dragostea şi crinul / în ogorul năpădit de ură / şi aşterne peste munţi de zgură / liniştea, iertarea şi seninul”. (Corneliu Coposu)

Testament. ”Cu fiecare zi ce trece / Îmbătrânesc și scad și pier: / Simt fiecare ceas de fier, / Și aerul îl simt mai rece. / Cu fiecare zi mai sper / Că juventutea n-o să-mi sece. / Încep, din ce în ce mai des, / S-aud în fiecare noapte / Cum pică fire de păr coapte, / Cum cercuri noi de unghii ies, / Cum lucrurile-n jur, cu șoapte, / Se pregătesc pentru deces. / Ferestrele se-nchid încet / Și ușile se bat în cuie. / Tot universul meu se-ncuie: / Nu pot solii să mai trimet… / Un soare negru-n cer îmi suie – / Sigiliu pe ultimul decret. / În pat e pururea mai frig. / Mi se destinde mâna dreaptă. / Înaltă, doamna mea așteaptă / Coroana morții s-o câștig. / Afară câinele, la treaptă / Presimte pentru ce nu-l strig. / Aș vrea s-amân o clipă data, / Înțepenit să nu mă las. / Mă tem de timpul gol rămas. / Ceremonia este gata: / Arătătoarele la ceas / Le simt tăindu-mi beregata.”. (Romulus Vulpescu)

Generații. O bunicuță privește cu mirare, îndelung, în metrou, o domniță sclifosită, care are un tatuaj cu hieroglife chinezești pe gât și pe brațul drept. – Babeto, la ce te tot holbezi? – Mă uitam, nu te supăra, la ce scrie pe tatuajul ăla al tău, drăguță. – Și de ce, babo? Pe vremea ta nu existau tatuaje? – Cuconiță, pe vremea mea, erau de toate. Eu am predat toată viața limba chineză la Universitate… și doar încerc să înțeleg, de ce pe gâtul tău scrie ”o iau și sus… și jos, și prin fund, fără pretenții!”. Că ești, păreai a fi, o fătucă frumoasă, curată…

Doamna și fermierul. Un fermier s-a oprit la un magazin cu de toate, și a cumpărat o găleată și un galon de vopsea, două găini și o gâscă. Apoi, s-a întrebat cum să-și care toate cumpărăturile acasă. În timp ce se scărpina în cap, a fost abordat de o frumoasă doamnă, care i-a spus că s-a rătăcit. Ea l-a întrebat: „Îmi puteți spune, vă rog, cum să ajung la această adresă?”. Fermierul a spus: „Ei bine, ferma mea este foarte aproape de casa aceasta. V-aș conduce acolo, dar nu pot căra atâtea.” Doamna a sugerat: „De ce nu puneți cutia de vopsea în găleată, duceți găleata într-o mână, puneți câte o găină sub fiecare subsuoară și duceți gâsca în cealaltă mână?”. „Vă mulțumesc foarte mult”, a spus el și a însoțit-o pe doamnă spre destinație. Pe drum, i-a spus: „Hai să o luăm pe scurtătura asta, printre copaci, ca să ajungem mai repede”. Doamna l-a privit lung și a spus: „Sunt o biată văduvă, fără un soț care să mă protejeze. De unde știu că atunci când vom ajunge în pădurice, nu mă vei țintui de un copac, nu-mi vei ridica fusta și nu-mi vei face… ce vei vrea?”. Fermierul a spus: „Dumnezeule, doamnă! Car o găleată, un galon de vopsea, două găini și o gâscă. Cum aș putea să te lipesc de un copac și să fac una ca asta?” Doamna a răspuns: „Pune gâsca jos, acoper-o cu găleata, pune vopseaua deasupra găleții și eu îți voi ține găinile.” P.S. Trăiască inventivitatea feminină!

Cu scoțieni. Un scoţian îi scrie fiului său: – Îţi trimit zece dolari, cât ai cerut. Dar ţine minte: zece se scrie cu un zero, nu cu doi!

Cum începe o reţetă în cărţile de bucate scoţiene? Se împrumută 300 de g de…, 100 g de…

Un scoţian tăia o creangă din copacul din faţa casei, se dezechilibrează şi în cădere o strigă pe soţia lui: – Dragă, astăzi gătește doar pentru tine, eu mănânc la spital.

Fiul meu vă datorează bani pentru un costum pe care i l-aţi făcut acum trei ani, îi spuse croitorului un scoţian care tocmai intrase în atelier. – Şi dumneavoastră aţi venit să-mi daţi banii, nu-i aşa? – Nu! Aş dori să-mi comand şi eu un costum în aceleași condiții.

Titanic. Erau trei nave care se aflau în apropierea Titanicului când acesta s-a scufundat. Prima dintre ele era cunoscută sub numele de Sampson. Era la șapte mile depărtare de Titanic; cei de pe navă au văzut rachetele de semnalizare pentru pericol, însă din cauza că echipajul era la vânătoare ilegală de foci și nu a vrut să fie prins, s-au întors și au navigat în direcția opusă, departe de Titanic. Această navă ne reprezintă pe noi și oamenii ca noi – care suntem mult prea ocupați gândindu-ne la păcatele și viețile noastre, pe care nu le putem recunoaște… când cineva este în pericol. Cea de-a doua navă a fost Californian. Aceasta navă era la o distanță de 14 mile de Titanic, însă era înconjurată de multă gheață. Căpitanul a văzut rachetele de semnalizare, dar din cauza condițiilor nefavorabile și a întunericului, el a decis să aștepte până dimineața. Echipajul a încercat să se convingă că nimic nu se va întâmpla. Această navă reprezintă oamenii care spun că nu pot face nimic acum. Condițiile nu sunt potrivite, și așa ajung să aștepte până când totul se aranjează de la sine, în favoarea lor. Cea de-a treia navă a fost Carpathia. Această navă era, de fapt, la 58 de mile departe de Titanic, atunci când au auzit ce se întâmplă, prin radio. Căpitanul acestei nave a îngenuncheat, s-a rugat lui Dumnezeu și apoi a întors nava și a mers mai departe prin gheață și întuneric. Aceasta a fost nava care a salvat 705 oameni de pe Titanic. Când căpitanul a privit înapoi la munții de gheață prin care au trecut, el și-a spus că probabil cineva de sus l-a ajutat să treacă prin această nebunie curată. Această navă îi reprezintă pe cei care se roagă la Dumnezeu pentru a-și găsi direcția și apoi merg fără ezitare pe ea.

Concluzie. Cine poate face sex, îl face. Cine nu, dă sfaturi celorlalți. (Murphy)

Après la panse vient la danse. (După ce mâncăm și bem, putem să ne și distrăm). Într-adevăr, veselia crește după desert. Citim în Chevraena sau diverse gânduri despre istorie, critică, erudiție și moralitate (1697), că acest proverb se folosea în Franța medievală, când, după o masă bună, oamenii dansau pe muzica flautelor și cimpoaielor. Anticul Anacharsis arată că acest obicei era necunoscut sciților din vremea sa. Întrebat de un grec dacă în țara lui există flaute: Nici măcar podgorii nu sunt, a răspuns el. Adică Bachus este tatăl Veseliei și că aceasta nu se găsește acolo unde lipsește vinul. François Villon se exprima astfel, în secolul al XV-lea: ”Ei bine, e adevărat că am iubit, / Și voi iubi mereu / Dar inima e tristă când stomacul ți-e gol și gâtlejul uscat, / Asta m-a îndepărtat de cărările iubirii. / Căci doar din pântecele plin vin dansul și bucuria”.

Intermezzo cu o cupă de șampanie. O poveste picantă se referă la legenda paharului special de champagne, în care spumantul poate perla incredibil, producând până la 9.800.000 de bule fine (conform unui calcul făcut de Bill Lembeck), de tip cupă, în care aromele se individualizează mai pregnant. Ei bine, o legendă senzuală spune că pocalul de cristal de tip cupă a fost modelat după forma sânului Reginei Marie Antoinette, chiar dacă alte surse afirmă că ar fi fost de fapt vorba de cel al Marchizei de Pompadour. Cei doi Ludovic, tată și fiu – al XV‑lea și al XVI‑lea – ar trebui să știe asta mai bine…

Dom Pérignon. Se spune că șampania a fost obținută „din greșeală“ de călugărul benedictin Dom Pierre Pérignon. Contrar însă credinței populare, Dom Pérignon nu a inventat vinul spumant. Cel mai vechi astfel de vin înregistrat este Blanquette de Limoux, care a fost inventat de călugării benedictini în Abația Saint‑Hilaire, de lângă Carcassonne, în 1531. În 1971, Șahul Iranului a comandat mai multe sticle din prima serie de Dom Pérignon Rosé (1959) pentru celebrarea a 2.500 de ani ai Imperiului Persan. O sticlă din acea șampanie și din acea comandă a fost vândută la licitație pentru 25.000 de euro în 2008. În 1981, Dom Pérignon a fost aleasă pentru nunta lui Lady Diana Spencer cu Prințul Charles. Magnum‑urile lui Dom Pérignon Vintage 1961 servite pe 29 iulie purtau un însemn special creat anume pentru fastuoasa ceremonie.