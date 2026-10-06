Cockteil… cu amor, umor și poezie. Anatomie

Magellan. Descoperirile lui Magellan sunt fascinante; Prin descoperirea rutei dintre oceanele Atlantic și Pacific, el a revoluționat cartografia mondială. Călătoria este foarte dificilă deoarece acest al doilea ocean este imens, iar insulele întâlnite sunt adesea fără apă sau hrană. În cele din urmă, Magellan a făcut un pact cu unele triburi, dar unul dintre șefi, Silapulapu, a refuzat să se supună. Magellan a luat-o personal și a decis să invadeze insula cu oameni, dar a murit după ce a primit o săgeată otrăvită și mai multe sulițe în piept. Trupul său nu a fost niciodată găsit. Strofe pentru tine. ”Un călugăr m-am visat / Petrecând întru credință, / La figură ‘nduioșat / Cu palori de pocăință./ Și deodată se făcu / Că pe-o sară înstelată / Îmi apari în față tu / Ca măicuțele ‘mbrăcată. / Falduri râurau în jos / Rasa de călugăriță / Pe-al tău mijloc mlădios / Ca o ramură de viță. / Unduioasă ‘ntunecimea / Părului cădea ‘n cascadă / Să-ți ascundă rotunzimea / Umerilor de zăpadă. / Și cum stam adânc mirat / În cerdacul mănăstirii, / Zâmbete mi-ai fluturat / Palide ca trandafirii. / Plecai „ochii farisei” / Ca și cum ți-ar fi rușine / Și mi-ai zis: Părinte, vrei / Să mă spovedesc la tine? / Brațele mi le-am întins / Biruite de ispită / Și de mijloc te-am cuprins – / Ca să fii blagoslovită. / Binișor te-am împăcat / Cu citanii și cântare, / Iar de fiece păcat / Te iertam -pe-o sărutare… / …Și-ntr-o clipă, ne-am simțit / Sufletele încărcate / De-acel farmec însutit / Al poruncilor călcate!…” (Nichifor Crainic). De nu mă poţi iubi …”De nu mă poţi iubi, frumoaso, – / Căci altul ţi-e stăpân pe veci – / De ce, când te-ntâlnesc în cale / O clipă – ochii nu ţi-i pleci ? / De nu mă poţi iubi, frumoaso, / Întoarce-ţi ochii de la mine ; / Tu ştii ispita ce se-ascunde/ În fundul apelor senine. / În prefăcuta-mi nepăsare, / În genele mereu plecate, / Tu nu-nţelegi mărturisirea/Iubirii mele zbuciumate? / De nu mă poţi iubi, femeie,/Întoarce-ţi ochii – căci mă tem / Să nu le-ntunece lumina / Întâiul dragostei blestem !…” (Victor Eftimiu). O ”pipă” ca protest. Swansea, Țara Galilor. Lisa și Rhys, 28 și 24 de ani, își așteaptă comanda la un McDonald’s drive-in. Dar o defecțiune în bucătărie încetinește servirea. Cei doi clienți își pierd răbdarea. Încep să claxoneze pentru a-și arăta nemulțumirea. Dar burgerul întârzie. Ei decid apoi să meargă mai departe: Lisa îi descheie pantalonii lui Rhys și începe să-i facă sex oral, sub ochii angajaților uluiți. A fost nevoie de intervenția polițiștilor pentru a pune capăt demonstrației. P.S. Bănuiesc că Lisei îi plăcea mai mult hot-dogul, nu burgerul. Vis ucigaș. Se spune că la începutul secolului al XVI-lea, Wan Hu, înalt oficial al Imperiului Ming, ar fi murit după ce a echipat un scaun cu 47 de tuburi umplute cu praf de pușcă. Odată așezat, le-ar fi ordonat servitorilor săi să aprindă toate aceste mini-rachete în același timp, pentru a decola spre Lună. Explozia puternică l-a ucis pe loc. Bunătate. ”Cât ești tânăr, iubirea joacă un rol foarte scăzut, căci ceea ce cauți, în fond, este senzualitatea, relația fizică, extazul, este dionisiacul. Este viața inimitabilă. Pe măsură ce îmbătrânești, ești confruntat cu moartea. Cum spunea Tolstoi, la un moment dat, când, privindu-și picioarele și își dă seama că e bătrân, că va muri, că este ca ultimul mojic. În fața morții ești în pielea goală. Din prima clipă suntem în pielea goală în fața morții, numai că, atâta timp cât ești tânăr este panașul, este dionisiacul, este viața inimitabilă. Asta nu durează. Nu în sensul că nu ai putea să o duci până la sfârșit, dar ești confruntat cu moartea, cu boala, cu suferința, cu precaritatea, nu te apără de asta nimic, nici banii, nici poziția socială, nici locul unde stai, nici cel spre care aspiri, toate acestea sunt doar schele, suntem în pielea goală! Și asta te face să înțelegi că, totuși, conținutul iubirii nu este senzualitatea, conținutul iubirii este bunătatea. Și asta te determină să nu mai faci răul cu indiferență, așa cum îl faci când ești tânăr, când nici nu-ți dai seama că lovești oamenii din jur pentru că afirmarea ta ocupă totul. Și începi să înțelegi că fericirea ta constă în capacitatea ta de a face binele, pur și simplu. E banal. S-a spus dintotdeauna. E conținutul religiei creștine, dar acesta este purul adevăr. Fericirea este binele pe care îl faci.” (Horia-Roman Patapievici). Exil pe-o boabă de piper. ”Tu lasă contabilii să numere valuri, / tu lasă-i pe alţii să clatine chei, / fii cioara cu scripca, nebunul, hamalul / ce cară-n decembre spre mugure, clei ./ În mlaştini cu muzici, atlet al pudorii, / să-ţi fie deodată ruşine, să mori, / pe-un pat mişcător, în maşina salvării / comandă fetiţe, şampanie, flori… / Şi loc de odihnă alege-ţi piperul / să-i poţi saluta, dacă nu ţi-o fi greu, / pe cei ce pun sticla, betonul şi fierul, / în spaţiul din care-a fugit Dumnezeu”. (Mircea Dinescu). Centimetri. În holul unui hotel de la munte, o blondă foarte elegantă aștepta o prietenă. Cum prietena ei întârzia destul de mult, blonda începe să se plimbe și la un moment dat vede un panou pe care erau trecute cotele zăpezii: Sinaia – 15 cm, Predeal – 20 cm, Postăvarul – 25 cm. După ce citește, blonda se duce hotărâtă spre recepție, îi dă 10 euro recepționerului și îi spune: – Vreau să te rog ceva mai… special. Recepționerul ia banii, îi bagă în buzunar și îi spune foarte amabil: – Cu ce vă pot ajuta? Blonda îi răspunde, în șoaptă: – Îmi poți spune, te rog, la ce cameră este cazat domnul Postăvaru! Anatomie. Se termină slujba. Lumea vrea s-o taie la crâșmă. Mărioara ia cuvântul. – Părinte, dă-mi voie să spun câteva cuvinte de mulțumire pentru că minunea făptuită de Dumnezeu mi-a salvat familia! – Te ascultăm cu mare bucurie. Liniște! Mărioara, zi-i minunea! – După cum știți, în urmă cu o lună, Costel al meu a avut un accident groaznic. A intrat cu bicicleta în șanț și și-a spart ăsta…nu-mi vine cuvântul…a, da, scrotul! Durerile erau îngrozitoare! Toți bărbații din biserică au scos un geamăt de empatie. – Medicii i-au cusut scrotul la loc, dar știți cum e în spital la noi… operația s-a infectat. Durerile erau și mai mari! Au trebuit să îi taie iar scrotul! Toți bărbații din biserică au scos încă un geamăt de empatie. – Medicii nu îi dădeau șanse. Atunci m-am rugat la Dumnezeu: „Fă, Doamne, o minune și salvează-i scrotul lui Costel!”. Și iată că minunea s-a înfăptuit și Costel e acum lângă mine! Doamne ajută! Toți bărbații din biserică au scos un strigăt de bucurie. De lângă Mărioara se ridică, ușor clătinându-se, încă palid, Costel. – Părinte, aș vrea să spun și eu ceva! – Să îl ascultăm acum și pe Costel! – Dragii mei, vă mulțumesc pentru gândurile bune, dar cuvântul pe care nu îl găsea nevastă-mea mai devreme era „sternul”. Vinovați. Moș Marin, înaintat în vârstă și văduv pe deasupra , îi pune „gând rău” vecinei sale, fosta lui amantă din tinerețe. Ca să se distreze, ea îl cheamă, într-o noapte, la dânsa acasă. După obișnuitul șpriț cu vin roșu și oarece giugiuleli, intră amândoi în pat, cu gând la desfrâu. Oricât s-a străduit și a încercat, moșul, n-a reușit nicicum să se aprindă. Furios, se dă jos din pat și în timp ce își trăgea nădragii, înjura de mama focului: – Mama lor de hoți! Iohannis, Băsescu, țapul și chiar nemernicul de Iliescu… – Ce vină au ei, măi omule?! – Păi cum? Pe vremea lui Ceaușescu n-am pățit niciodată așa rușine… ⃰ România. Nota de plată. Patru bărbați s-au așezat la cină la o masă dintr-un local luxos. Au mâncat și au băut pe săturate, iar la un moment dat chelnerul s-a apropiat de ei și le-a spus: – Domnilor, scuze, se apropie ora închiderii, iar nota dumneavoastră de plată este de 1000 de euro. – Noi, cei de la Protecția Muncii, facem destul de des controale surpriză! – i-a șoptit unul dintre clienți, chelnerului. Chelnerul s-a dus la șeful său și s-a întors. – Șeful a spus că nota dumneavoastră este de numai 700 de euro. – Și noi, cei de la Pompieri, putem face verificări neanunțate! – a spus un alt comesean. Procedura s-a repetat, iar nota a ajuns la 500. – Noi, cei de la Romgaz, avem și noi controale inopinate! – a adăugat al treilea. După o altă conversație cu șeful, nota scăzuse la 400 de euro. – Ei bine, fie, vă iertăm… fie… doar 400 de euro! Din moment ce ni i-ați dăruit din inimă, noi îi primim și-i împărțim la patru – a spus în final, chelnerului, deja asudat, inspectorul de la Fisc. Dar pune-i în patru plicuri separate! Ne revedem luna viitoare!