Brânză. ” „Mult e dulce şi sărată/ brânza ce mâncăm,/ altă brânză-adevărată/ ca ea nu aflăm./ Chiar şi-atuncea când e iască sau duhneşte-a seu,/ mâncaţi brânză românească,/ pentru Dumnezeu (…) Şvaiţerul, mănânce-l viermii;/ noi mâncăm şi azi/ ce-am mâncat de-a lungul vremii:/ brânză de sub brazi./ Românaşul s-o iubească/ ca sufletul seu!/ Mâncaţi brânză românească,/ pentru Dumnezeu!“ (Șerban Foarță, Brânza românească).

⃰ Utrenie. ”Ieși turtit de sub pântecele nopții/urci dealul într-o ceață cu salcâmi/acompaniat inutil de rugămințile/Mamei:/să te lași în sfârșit de alcool!/te amesteci cu hainele acre/ale lucrătorilor sezonieri/mașina abia gâfâie prin mlaștină/gândești parabola care vei fi/ai planuri extraordinare ai/contracte neonorate…și ești poet/și ai orgoliu și renunți…/din ochiul tremurând/lacrima strivește mâna care scrie./Alături, o voce răgușită se lamentează: ”Eu să fi avut capul dumneavoastră!” (Ioanid Romanescu).

⃰ Adulter. Rugăciunea potrivită. Bărbatul spune o rugăciune înainte de a se băga în pat. – Pentru ce te rogi?, întreabă nevasta…- Să-mi arate Domnul calea… – Lasă, calea ți-o arăt eu. Tu roagă-te să fie dreaptă!

⃰ ”Nu există numai cafea cu înlocuitori. Există şi căsnicii cu înlocuitori…” (George Budoi).

⃰ ”Un adulter de scurtă durată poate destrăma o căsnicie de lungă durată.” (George Budoi). ”Diavolul nu s-a născut cu coarne, i le-a pus femeia.” (Corneliu Vadim Tudor).

⃰ ”Legile lui Moise o condamnau la moarte pe femeia adulteră. În Egipt îi tăiau nasul, la Roma capul. În Franţa de azi, dacă e prinsă, lumea râde de bărbatul ei.” (Chamfort).

⃰ Dilemă conjugală. Soția se întoarce acasă spre dimineață, după petrecerea dată de firmă. – Scumpule, nu țipa. Îți povestesc cum a fost: toți au băut, eu n-am băut, toate s-au sărutat cu bărbații, eu nu m-am sărutat, am mâncat salate, am dansat, am participat la concursuri. Și gata. Ai o soție bravo. Întrebări sunt? – Mdaaa…Unde îți sunt chiloții?

⃰”Alunecări”. Într-un sat, preotul le învață pe femei să nu mai mărturisească că și-au înșelat bărbații, ci că ”au alunecat”. După un timp, preotul moare și vine un alt preot în locul lui, care nu aflase convenția. După primele spovedanii, preotul merge îngrijorat la primar să-i spună să repare drumurile, să nu mai alunece atâtea femei. Primarul, știind despre ce e vorba, începe să râdă în hohote. Supărat că nu este luat în serios, preotul cel nou îi spune: – Nu mai râdeți, că și soția dumneavoastră a alunecat de mai multe ori luna asta: de două ori la casa învățătorului și de trei ori la casa polițistului. ⃰Constatare. ”Am constatat că bărbații încornorați preferă să se însoare cu femei adultere”. (Alphonse Allais).

⃰ Încornorat. ”Ce ciudat: acest cuvânt nu are feminin!” (Jules Renard, Jurnal).

⃰ Coarne. ”Nu orice bărbat poartă coarne. Dacă tu le ai, înseamnă că ai o soție frumoasă, care te alintă, ai mulți prieteni binevoitori, iar averea ta va spori”. (Francois Rabelais).

⃰ Sondaj. Un recent sondaj efectuat de Durex în Anglia a relevat că femeile sunt mai infidele decât bărbații. 40% dintre englezoaice au un amant, în comparație cu 34% dintre bărbați. O treime (34%) dintre femei fantasmează despre sexul lesbian, dar numai 14% dintre bărbați își imaginează raporturi gay. Dar numai jumătate dintre femei se gândesc la sex de una-două ori pe zi, în vreme ce bărbații îl imaginează de 5-6 ori zilnic. (Poate și pentru că ele îl și practică, nu doar îl visează ? – n.a.). 62% dintre femei și 82% dintre bărbați și-ar dori o viață sexuală mai activă. O treime din cei chestionați fac sex de două ori pe săptămână, dar sub un sfert dintre subiecți îl fac o dată pe lună sau chiar mai rar. Doar 10% au declarat că fac sex zilnic.

⃰ Autostopista. ”Trec prin toate astea cu o mare viteză tristă/cînd – hop! – o demenţial de frumoasă autostopistă/îmi face semn cu lumină de mi se-neacă ochii./Frânez într-o clipă. Cobor. Mi-o apropii./Piele de aur în montură de smoală./Gura – o epilepsie roşie în pielea goală./Ţâţele – trase la compas şi pline de gaz ilariant -făcute-s pentru mine./În sfârşit! Să răstorni ceva viu în iarba culcată!/Trag fermoare, cotrobăi, bag botul/în carnea care mi se deschide cu totul/şi mă silabiseşte înfrigurată.//Când mă ridic, ziua pluteşte moale şi fără idei./Plăcerea îmi înnoadă la gât eşarfa ei./- Chiar ţi-a plăcut?/- La nebunie frumoaso! Adio!/Fluier și viteza creşte în retrovizoare/moartea râde satisfăcută la marginea unei şosele cu soare.” (Florin Iaru, Epilogolul).

⃰ Upsss! – Ascultă, vecine! Când este ziua ta de naștere? – De ce întrebi? – Aș vrea să-ți ofer o perdea pentru geam ca să nu fiu nevoit să văd ce faci cu soția ta, dezbrăcată. – Aha… și ziua ta de naștere când este? – De ce întrebi, vecine? – Aș vrea să-ți ofer o pereche de ochelari, ca să vezi a cui nevastă este cea pe care o vezi în apartamentul meu.

⃰ – Îmi pare rău, vecine, ştiu că e târziu şi abia te-ai întors de la serviciu, însă tare am nevoie de ajutorul tău. Nu pot intra în casă. Am plecat în grabă şi mi-am uitat cheia de la intrare în pantaloni, care au rămas aruncaţi după pat …- Așa, şi? …Eu ce-aş putea să fac!? – Urcă un pic sus în dormitor la tine şi adu-mi-i, te rog!

⃰ Egalitate. Ieri m-am dus cu amanta la un hotel. Dar la intrare văd parcată mașina socrului meu. Mi-a pierit tot cheful: bineînțeles, dacă mă vedea, aveam probleme. I-am explicat amantei că azi este imposibil…și ea a plecat supărată. De nervi, i-am rupt mașinii socrului ambele oglinzi și am plecat, oarecum satisfăcut, acasă. A doua zi m-am dus să-l vad și să râd de el… că nu mai are oglinzi la mașină. Era foarte supărat… și eu îl întreb : – Ce-i cu tine, te văd parcă supărat? – Cum dracu să nu fiu: ieri i-am împrumutat mașina lui nevastă-ta… fiica mea, și mi-a adus-o înapoi fără oglinzi.

⃰ Imprudență. Ițic se întoarce din delegație, neanunțat, cu două zile mai devreme. Rivca, din pragul uşii, îi trage o palmă: – Ce mă, mă crezi curvă?

⃰ Soții. 1. – Soţia mea susţine că e mai bine să consumi legumele crude. – Nici a mea nu ştie să gătească. 2. Soţia mea iubeşte cultura. Dimineaţa face circ şi seara teatru. 3. Mi-am pierdut încrederea în femei încă de când mama îmi spunea: – Vino, că nu-ţi fac nimic !

⃰ Deosebiri. ”Bărbatul adulter este precum cucul care se duce şi-şi depune ouăle în cuibul altuia; femeia adulteră aduce ouăle în cuibul tău.” (George Butoi).

⃰ Oare? ” O să mai putem vreodată/să trăim frumos şi sfânt,/când din rouă mi se-arată/trupul tău pe-acest pământ ?/O să ne mai poarte boarea/raiului ce l-am pierdut,/ca pe-un flutur, fericirea,/printre îngerii plângând/Fără să deschidă gura,/doar cu lacrima strigând ?/Să ne-ntoarcem iar în pura/poveste de la-nceput ?…/O să mai putem vreodată/să trăim frumos şi sfânt,/când din rouă mi se-arată/trupul tău pe-acest pământ?” (Emil Brumaru)