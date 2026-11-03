Clubul Wyky, în fața căruia un tânăr de 25 de ani a fost omorât în bătaie, închis de polițiști

Clubul Wyky, situat în zona centrală a municipiului Fălticeni, în fața căruia un tânăr de 25 de ani a fost omorât în bătaie de trei minori, a fost închis de polițiști.

”În cadrul activităților desfășurate și a măsurilor dispuse, barul a fost închis, activitatea fiind suspendată pentru lipsa autorizației de funcționare din partea autorităților competente”, se arată într-un comunicat al IPJ Suceava.

Practic, activitatea clubului a fost sistată la scurt timp după evenimentul tragic din dimineața zilei de 27 septembrie, iar polițiștii au verificat periodic dacă măsura este respectată de proprietar.

Nenorocirea care a șocat din multe puncte de vedere, primul fiind cel legat de vârsta agresorilor, s-a petrecut într-o duminică dimineață, în jurul orei 04:30.

Din investigațiile efectuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Suceava, reiese că incidentul a izbucnit pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan între două grupuri.

Pe de o parte se aflau mai mulți adolescenți din Fălticeni, iar pe de altă parte doi tineri din comuna Fântâna Mare, în vârstă de 25 și 27 de ani, care petrecuseră anterior într-un club din zonă.

Conflictul a început în momentul în care băiatul de 15 ani i-a aplicat un pumn în față tânărului de 27 de ani.

Ulterior, acesta din urmă și însoțitorul său, D.B.B., în vârstă de 25 de ani, au părăsit zona, însă au fost urmăriți de agresorul de 15 ani și de cei doi prieteni ai săi de 17 ani.

Ținta principală a atacului a fost D.B.B.. Tânărul a fost lovit în mod repetat cu pumnii și picioarele, cu o intensitate deosebită în zona capului, agresiunea continuând și după ce acesta a căzut la pământ și a rămas inert.

Rezultatele autopsiei efectuate de medicii legiști au confirmat că decesul a fost violent, cauzat de o hemoragie cerebrală masivă survenită în urma loviturilor primite.

Cei trei minori au fost arestați pentru comiterea infracțiunii de omor, dar ulterior unul din adolescenții de 17 ani a fost pus în libertate, fără vreo interdicție.