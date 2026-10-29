Clubul IC Înot Suceava a participat cu un lot numeros de sportivi la Cupa Ferro – FlyKick de la Baia Mare

Municipiul Baia Mare a găzduit competiția de natație Cupa Ferro – FlyKick, la care au participat peste 400 de copii din România. Asociația Club Sportiv IC Înot Suceava s-a prezentat la această întrecere cu un lot de 17 sportivi, care participă la orele de înot desfășurate la Bazinul Școlii Gimnaziale Nr. 3 Suceava, sub îndrumarea antrenorilor Iuliana Ciubotariu și Bogdan Drișcu.

O comportare foarte bună a avut Anastasia Sava, în vârstă de 6 ani, cea mai tânără sportivă a delegației sucevene, care a reușit să urce de două ori pe podiumul de premiere, obținând locul întâi în proba de 50 metri spate și locul al doilea la 50 de metri liber. Din lotul de sportivi participanți la competiția de la Baia Mare au mai făcut parte Eva Cojocariu Braier, Codrin Cocoș, Sebastian Nimițan, Iustin Penciuc, Vladimir Panțîru, Marian Girigan, Adam Bistriceanu, Luca Duduman, Crina Ciocoiu, Maria Galeș, Sabina Bejnăriu, Sabina Aivănoaei, Beatrice Potoroacă, Maia Ioan, Dariana Stratulat și Ema Duduman.

„Participarea la o competiție de asemenea amploare reprezintă o experiență valoroasă pentru tinerii înotători suceveni, oferindu-le posibilitatea de a-și demonstra nivelul de pregătire, de a acumula experiență competițională și de a-și dezvolta încrederea în propriile forțe. Pentru antrenori, fiecare concurs este un pas important în formarea sportivilor, iar progresul fiecărui copil este o motivație pentru continuarea pregătirii. Felicitări tuturor sportivilor pentru ambiție, perseverență și dorința de a progresa! Mulțumiri speciale părinților pentru încrederea, implicarea și susținerea oferită”, a declarat antrenoarea Iuliana Ciubotariu.