Tranzacția prin care grupul medical Regina Maria (Centrul Medical Unirea SRL) preia rețeaua locală Dorna Medical avansează spre aprobarea finală din partea Consiliului Concurenței. Pentru a înlătura temerile autorității privind o posibilă limitare a concurenței pe piața investigațiilor de înaltă performanță din județul Suceava, compania a depus un set de trei angajamente menite să protejeze pacienții.

În urma analizei preliminare a dosarului înregistrat în luna august 2026, inspectorii de la CC au stabilit că fuziunea este, în linii mari, compatibilă cu un mediu concurențial normal. Singura vulnerabilitate identificată a vizat suprapunerea activităților celor doi operatori medicali pe segmentul serviciilor de rezonanță magnetică nucleară (RMN) și tomografie computerizată (CT) la nivelul județului Suceava. Pentru a obține decizia de neobiecțiune, Regina Maria s-a angajat să aplice măsuri de protecție a consumatorilor în toate clinicile sale și ale Dorna Medical din județ, imediat după preluarea efectivă a controlului.

Tarife înghețate la nivelul din vara anului 2026

Primul angajament vizează protecția financiară a pacienților suceveni pe o perioadă de trei ani de la finalizarea tranzacției. În acest interval, tarifele pentru investigațiile RMN și CT din clinicile afectate vor fi plafonate la nivelurile maxime practicate la data de 30 iunie 2026.

Prețurile nu vor putea fi majorate arbitrar, fiind permise doar ajustări strict reglementate și verificabile. Astfel, tarifele vor putea fi indexate cel mult o dată pe an cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică, dar nu mai devreme de împlinirea primului an de la preluare. De asemenea, prețurile vor putea fi actualizate dacă sumele decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor depăși plafoanele stabilite sau în cazul unor costuri exogene inevitabile. Acestea din urmă includ introducerea unor noi taxe, noile norme legale de radioprotecție, circumstanțele extraordinare, precum dezastre naturale sau pandemii, ori investițiile în echipamente și software-uri medicale noi, caz în care majorarea poate reflecta strict amortizarea acestora pe o perioadă de minimum cinci ani. Singura excepție de la plafonare o reprezintă investigațiile realizate de medici noi, care nu au profesat anterior în județul Suceava, însă aceste servicii vor fi semnalizate distinct și oferite în paralel cu cele plafonate.

Fără stimulente financiare pentru trimiterile către clinicile proprii

Tot pe o perioadă de trei ani, grupul medical Regina Maria se obligă să nu folosească niciun mecanism de remunerare sau bonusare pentru medicii angajați ori colaboratori din județul Suceava care să fie condiționat de direcționarea pacienților către serviciile de imagistică ale grupului. Interdicția funcționează și în sens invers, fiind excluse stimulentele pentru medicii care recomandă pacienților veniți la RMN sau CT să efectueze consultații de specialitate în rețeaua Regina Maria. Managerii locali vor primi instrucțiuni prin care li se interzice să impună medicilor indicatori de performanță privind recomandarea internă a acestor servicii, pacienții păstrându-și libertatea deplină de a-și alege furnizorul.

Cel de-al treilea angajament, valabil timp de doi ani de la intrarea în vigoare a tranzacției, interzice condiționarea reciprocă a serviciilor medicale. Asta înseamnă că pacienții din Suceava nu vor putea fi obligați să facă un RMN sau un CT în clinicile grupului pentru a avea acces la o altă consultație, după cum nici accesul la imagistică nu va fi condiționat de achiziționarea altor servicii medicale.

Măsura aduce beneficii și pentru sucevenii sau companiile care dețin abonamente medicale. Deși pachetele comerciale care includ servicii de imagistică vor putea fi oferite în continuare, beneficiarii vor avea dreptul să solicite excluderea investigațiilor RMN și CT din abonament, primind o reducere corespunzătoare a prețului, fără a pierde avantajele comerciale aferente celorlalte servicii incluse.

Pentru a se asigura că aceste promisiuni sunt respectate, Consiliul Concurenței va superviza întregul proces prin intermediul unui agent de monitorizare independent. Acesta va fi numit în termen de maximum 15 zile de la emiterea deciziei autorității și va avea mandatul de a audita anual registrele contabile, facturile de achiziție a echipamentelor, contractele medicilor și ofertele comerciale din județul Suceava. Pe baza acestor verificări, agentul va transmite rapoarte anuale Consiliului Concurenței pe toată durata de valabilitate a angajamentelor.