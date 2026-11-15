Clinica medicală Novera, cu 21 de specialități și peste 40 de medici, și-a deschis porțile

Clinica medicală Novera, cu 21 de specialități și peste 40 de medici din Suceava, Iași și Târgu Mureș și-a deschis porțile.

Momentul a fost marcat sâmbătă, 14 noiembrie, când a avut loc deschiderea oficială, urmând ca de luni, 16 noiembrie, să înceapă efectiv activitatea.

În prezența a peste 100 de invitați, omul de afaceri Viorel Paiu, cu o experiență antreprenorială de peste 20 de ani, a vorbit despre acest proiect, în care este partener cu medicii Rami Ababneh și Răzvan Opaschi.

”La Novera, medicii sunt cei care definesc valoarea, identitatea, prestigiul acestui centru”

Vizibil emoționat, Viorel Paiu a amintit că firma Deluxe Thermo a fondat-o alături de doi dintre frații săi, iar acum are un parteneriat tot în trei, ceea ce reprezintă un semn îmbucurător.

”Astăzi este o zi specială, o zi a bucuriei, o zi a emoției și mai presus de toate, o zi a responsabilității.

Ne dorim ca Novera să fie un loc în care oamenii să găsească nu doar servicii de calitate, ci și încredere, respect și grijă, speranță.

Formarea mea profesională vine din lumea aviației, fiind absolvent a unei școli de control de trafic aerian în Roma, Italia.

Este un domeniu în care precizia, disciplina, responsabilitatea nu sunt opționale. Acolo învăț că fiecare decizie contează și uneori câteva secunde poate face diferența.

Am adus această disciplină mai departe în activitatea mea antreprenorială la Deluxe Thermo, unde împreună cu frații mei care sunt aici prezenți și le mulțumesc mult, am construit și dezvoltat o companie de la zero, care acum numără peste 100 de oameni.

Pentru mine, Novera este o dovadă că atunci când oamenii împărtășesc aceiași viziune, au încredere unii în ceilalți, pot construi lucruri care depășesc pe fiecare în parte.

Când am pornit la acest drum cu această inițiativă, am știut că nu este simplu. Au existat provocări, decizii dificile, momente în care a trebuit să găsim soluții.

Dar am avut convingerea clară că întreaga comunitate merită acces la servicii medicale moderne, de standarde înalte, fără ca oamenii să fie nevoiți să caute soluții la alte centre universitare din țară.

Vreau să transmit un mesaj foarte clar: La Novera, medicii nu sunt doar cei care oferă servicii medicale, ei sunt cei care definesc valoarea, identitatea, prestigiul acestui centru”, a transmis Viorel Paiu.

Clinica medicală Novera, cu 21 de specialități și peste 40 de medici, și-a deschis porțile

Mulțumiri partenerilor și familiei

Investitorul de la Novera a detaliat și ce își dorește atât el, cât și partenerii cu care a plecat la drum.

”Ne dorim să construim o comunitate medicală unită, cu experiență și să fie respectat profesionalismul, să fie încurajată colaborarea, să fie firească, iar pacientul să fie prioritatea.

Cred că viitorul medicilor se construiește prin colaborare, prin respect reciproc și prin dorința de a învăța unii de la ceilalți.

Iar invitația mea către comunitatea medicală este una sinceră, să creăm împreună, să avem încredere unii în ceilalți și să facem din Novera un loc în care să fim cu toții mândri.

Pentru că reputația unui centru medical nu înseamnă neapărat construcția și ce spunem noi astăzi la inaugurare, ci ceea ce vor spune pacienții noștri mâine.

Vreau să subliniez un lucru, ne dorim ca pacienții noștri, fie că ne trec pragul în regim privat, fie prin Casa de Asigurări de Sănătate, să găsească aici profesionalism, tehnologie modernă și mai ales oamenii care îi ascultă și îi respectă.

Pentru că dincolo de orice consultație, fiecare investigație și fiecare diagnostic, există un om care poate veni aici cu temere, cu durere, cu întrebări sau cu o speranță.

Iar noi trebuie să îi ajutăm”, a mai spus Viorel Paiu.

Acesta le-a mulțumit public partenerilor cu care a plecat la drum. ”Rami și Răzvan. Vă mulțumesc pentru încredere, pentru curajul de a visa împreună, pentru că ați ales să construiți cu mine împreună.

Mă bucur că suntem împreună și spunem tare Doamne ajută!”, a mai transmis Viorel Paiu.

Un gând special a fost și către propria familie: ”Vă mulțumesc pentru răbdare, pentru înțelegere, pentru grijile și pentru nopțile pe care acest proiect mi-a ocupat aproape toate gândurile. Voi ați fost sprijinul și echilibrul meu”.

Clinica medicală Novera, cu 21 de specialități și peste 40 de medici, și-a deschis porțile

”Ne dorim ca Novera să crească frumos, să devină un centru medical apreciat și respectat în Suceava”

În spatele proiectului Novera se află și povestea profesională a medicului Rami Ababneh, care are pregătire în medicină internă și gastroenterologie, precum și experiență în endoscopia digestivă terapeutică.

”Astăzi este ziua în care un proiect la care am muncit foarte mult devine realitate.

Ideea Centrului Medical Novera a pornit în dorința de a construi o clinică modernă în care să oferim pacienților serviciile medicale de calitate într-un mediu plăcut și primitor. Ne-am dorit să creăm un loc în care pacientul să găsească mai multe specialități medicale, să beneficieze de consultații, investigații într-un singur centru, dar și un loc în care medicii să aibă condiții moderne pentru a desfășura activitatea.

Putem avea cele mai modern echipamente, dar, până la urmă, medicul este cel care consultă, pune diagnosticul și tratează pacientul. Asistenta este cei care îl îngrijește, îl sprijină și este alături.

Aparatura ne ajută, dar oamenii sunt cei care fac diferența.

De aceea ne-am dorit ca Novera să fie nu doar un centru medical modern pentru pacient, ci și un loc în care medicii să se simtă respectați, apreciați și să aibă toate condițiile necesare pentru a practica medicină de calitate.

Realizarea acestui proiect nu a fost deloc ușoară, au fost luni de muncă, multe provocări și decizii importante, dar am avut un obiectiv comun și am încercat să facem lucruri cât mai bine.

Ne dorim ca Novera să crească frumos, să devină un centru medical apreciat și respectat în Suceava”, a fost mesajul medicului Rami Ababneh, unul din cei trei parteneri de la clinica medicală Novera.

Clinica medicală Novera, cu 21 de specialități și peste 40 de medici, și-a deschis porțile

”Aș dori să fie un centru unde pacienții se regăsesc în totalitate”

O implicare totală în proiect a avut și doctorul Răzvan Opaschi, specialist gastroenterolog, format la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș, cu experiență în ecografie abdominală, endoscopie digestive, superioară și colonoscopie.

”Spunem adesea că lucrurile frumoase încep așa de la o idee.

Ce pot să punctez este că între o idee și momentul în care devine o chestie concretă, realitate, există muncă, răbdare, provocări, decizii, câteodată și un pic de ceartă.

Încrederea este că ceea ce construiești trebuie să merite tot efortul. Novera Medical a pornit dintr-o astfel de convingere că o să reușim să ducem la bun sfârșit acest proiect, că putem construi un loc unde medicina înseamnă poate un pic mai mult decât ceea cu ce suntem obișnuiți.

Ne dorim ca acest centru să fie un loc unde profesionalismul medical să se îmbine perfect cu empatia, comunicarea și colaborarea dintre specialități.

Centrul Medical Novera este rezultatul viziunii celor trei parteneri, unde fiecare am contribuit cu experiență, perspectivă, idei, dar cu obiectivul comun să construim ceva durabil, valoros și mai ales util comunității.

Experiența de-a lungul anilor m-a făcut să înțeleg cât de important este ca pacientul să găsească o echipă care comunică, pentru că cu toții știm problemele unui pacient sunt cele mai mari atunci când le întâmpină și depășesc de obicei granițele unei singure specialități.

Aș dori să fie un centru unde pacienții se regăsesc în totalitate și găsesc soluții medicale adaptate nevoilor lor”, a transmis și Răzvan Opaschi.

Centrul de Excelență Novera concurează cu Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean

Invitat la acest eveniment primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a vorbit în calitate de fost manager al Spitalului Județean Suceava.

”Apropo de clinica medicală Novera am constatat un defect în ceea ce privește prezentarea dumneavoastră.

Aici ar trebui să fie scris Centrul Medical de Excelență Novera.

De ce? Mulțumirea mea este cumva întâmpinată și de un sentiment de gelozie, de invidie.

Centrul de Excelență Novera concurează sau poate chiar este sau va fi deasupra Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean.

Și auzind faptul că aici se desăvârșesc sau se afirmă 21 de specialități cu peste 40 de medii specialiști, desigur că este un concurent puternic.

Și apropo, domnul Viorel Paiu, vă felicit pentru că ați făcut o investiție atipică oamenilor de afaceri care vin din afara domeniilor medicale. Ați investit în sănătate, probabil ați făcut-o și până acum în sănătatea dumneavoastră, dar acum faceți o investiție în sănătatea tuturor. Și vă doresc să aveți succes”, a fost mesajul lui .

Clinica medicală Novera, cu 21 de specialități și peste 40 de medici, și-a deschis porțile

”Centrul medical Novera este construit din curaj, din muncă, din risc asumat”

Cecilia Văduva, de la Ministerul Fondurilor Europene, a fost un alt invitat prezent la evenimentul de sâmbătă, de la Șcheia.

”Este un moment foarte important pentru că o viziune a devenit realitate.

Dar astăzi sunt aici în calitate de prieten, sunt aici în calitate de om care crede în puterea exemplului. Și exemplul pentru mine sunt acești domni.

Vreau să vă spun că Centrul Novera nu este construit din fonduri europene.

Centrul medical Novera este construit din curaj, din muncă, din risc asumat.

Este construit din surse de finanțare proprii ale omului de afaceri Viorel Paiu.

Felicitări Viorel, care alături de doi medici inimoși, Rami și Răzvan, au pus suflet și au făcut această investiție să fie posibilă aici, la dumneavoastră, acasă, în Suceava”, a arătat Cecilia Văduva.

Invitat special al evenimentului a fost profesor universitar doctor Marcel Tanțău

Un invitat special a fost profesor universitar doctor Marcel Tanțău, medic gastroenterolog român și profesor universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

”Centrul Novera este foarte important în primul rând pentru că sănătatea este aproape de casă, este foarte important pentru că are aparatură modernă, medici buni și respect față de cetățeni și de pacienți.

Antreprenoriatul românesc înseamnă să fie atât de curajos încât să construiască ceva în cel mai sensibil domeniu, sănătatea oamenilor”, a arătat profesor doctor Marcel Tanțău.

Întrebat dacă va profesa și la Clinica Novera din Șcheia, reputatul profesor clujean a spus că timpul nu-i permite, dar are mare încredere în discipolul său, Rami Ababneh, dar și în toți medicii care vor activa aici.

Evenimentul s-a încheiat cu un mesaj spiritual al pastorului Virgil Neagu și o rugăciunea de binecuvântare, iar apoi a fost tăiată și panglica pentru ceea ce se dorește un proiect de lungă durată.