Deși, potrivit calendarului, suntem încă în anotimpul de toamnă, iarna și-a făcut simțită prezența, luni, 23 noiembrie 2026, cu prima zăpadă așternută în întregul județ al Sucevei. În liniștea Mănăstirii Sihăstria Râșcăi, clericii din Protopopiatul Fălticeni s-au reunit, ca și în anii precedenți, pentru conferința misionar-pastorală de toamnă. Invitatul întâlnirii a fost prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care le-a vorbit preoților despre viața familiei creștine în fața crizelor, ideologiilor și tehnologiilor lumii de astăzi, precum și despre sprijinul pe care îl pot oferi soților, părinților și copiilor aflați în mijlocul încercărilor. Profesorul a fost însoțit de soția sa, prof. univ. dr. Cristina Gavriluță, de la aceeași facultate.

Întâlnirea s-a înscris în seria conferințelor preoțești organizate în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar. După întrunirile clericilor din protopopiatele Suceava I, Suceava II, Câmpulung Moldovenesc și Rădăuți, conferința de la Sihăstria Râșcăi a încheiat ciclul reuniunilor de toamnă ale preoților din eparhie. De această dată, tema familiei a fost abordată din perspectiva unui cercetător al fenomenului religios.

Evenimentul a început în Sala „Sfântul Ioan de la Râșca” a mănăstirii, cu slujba de Te Deum, săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, a consilierilor eparhiali și a clericilor din cuprinsul protopopiatului.

În deschiderea lucrărilor, părintele Adrian Dulgheriu, protoiereu de Fălticeni, a rostit o laudatio în care a evocat parcursul biografic al invitatului special și contribuția sa la cercetarea sociologică a religiei.

Domnul profesor Nicu Gavriluță și-a început prelegerea amintind de rădăcinile pe care el și soția sa le au în ținutul Fălticenilor, în satele Oniceni și Rădășeni. Pornind de la rolul aparte al femeii în familia românească, păstrătoare a credinței, a rânduielilor și a educației copiilor, invitatul a arătat, pe temeiul cercetărilor sociologice recente, că românii păstrează un adevărat cult al familiei, chiar dacă mulți tineri amână căsătoria. A vorbit apoi despre efortul de a împăca astăzi viața profesională cu timpul și atenția de care au nevoie copiii și părinții vârstnici.

Dintre situațiile de criză pe care preoții le întâlnesc în parohii, domnia sa a amintit îndepărtarea dintre părinți și copii, slăbirea autorității părintești, lipsa spiritului de jertfă și participarea tot mai redusă a bunicilor la educația nepoților. O atenție aparte a acordat violenței domestice, insistând asupra responsabilității preotului de a asculta victima și de a ține seama, în sfatul pe care i-l oferă, de pericolul la care aceasta este expusă. Pentru apropierea generațiilor, a propus câteva gesturi la îndemâna fiecărei familii: „Să petrecem un timp de calitate cu copiii noștri, să învățăm să ne ascultăm copiii. Să citim cu ei un text, chiar să urmărim un film, să comentăm împreună și să evităm discuțiile moralizatoare bazate pe interdicții”.

Prelegerea a adus în discuție și desacralizarea morții, într-o lume în care mediul digital ajunge să promită o „nemurire virtuală”, precum și influența ideologiilor contemporane și a noilor tehnologii asupra vieții de familie. Constatând că tinerii caută tot mai des răspunsuri la întrebările de credință în spațiul online, profesorul a pledat pentru o privire lucidă și echilibrată, care să nu fetișizeze, dar nici să nu demonizeze progresul tehnic. Între reperele pe care preoții le pot propune familiilor, a amintit experiența de viață a vârstnicilor, exemplul soților și părinților din propriile comunități și o cateheză care să nu se oprească la moarte, ci să-l ducă pe credincios până la nădejdea Învierii.

Invitatul și-a încheiat prelegerea cu o observație a lui Mircea Eliade: dacă tehnologiile umanității, din neolitic până la marile revoluții industriale, au fost însoțite de mituri și repere religioase, tehnologia modernă s-a născut din desacralizarea naturii. „Suntem chemați, așadar, în primul rând teologii, dar și specialiștii în științele socio-umane, să descoperim dimensiunea profundă, în cazul nostru creștină, a noilor tehnologii și a crizelor pe care le traversează societatea. Astfel vom putea oferi un suflu nou, încredere, bucurie și speranță tuturor și, în mod special, familiilor creștine”, a îndemnat profesorul ieșean.

În semn de prețuire și recunoștință pentru implicarea sa în viața Bisericii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic i-a conferit profesorului Nicu Gavriluță Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Textul gramatei a fost citit de pr. Constantin-Ciprian Blaga, consilier eparhial în cadrul Sectorului Cultural.

Cea de-a doua parte a întâlnirii a fost dedicată îndrumărilor prezentate de consilierii Centrului Eparhial Suceava cu privire la viața liturgică, lucrarea pastoral-misionară și administrarea parohiilor, în conformitate cu responsabilitățile fiecărui sector. A urmat o sesiune de întrebări și răspunsuri, care le-a oferit preoților prilejul de a aprofunda, în dialog cu invitatul, temele abordate în cadrul acestei conferințe de toamnă.

Toți clericii prezenți au primit pachetul editorial aferent abonamentului „Crimca”, alcătuit din lucrări teologice, duhovnicești și culturale apărute prin grija Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Între volumele oferite se numără „Familia și filantropia, două instituții divino-umane”, semnată de Înaltpreasfinția Sa, „Drumul spre Betleem. Meditații la Postul Nașterii Domnului”, semnat de pr. prof. univ. dr. Constantin Valer Necula, care cuprinde 42 de meditații dedicate pregătirii pentru praznicul Nașterii Mântuitorului, „Luminând adâncurile. Notele de subsol ale traducerilor Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae”, de lect. univ. dr. Alexandru Prelipcean, „Anastasia”, de prof. Daniela Ceredeev, și „Chipuri de femei din Vechiul Testament”, cel dintâi volum al colecției Eternul feminin în lumina Sfintei Scripturi și tâlcuirea Sfinților Părinți.

Au fost oferite și cele două volume dedicate Anului omagial și Anului comemorativ 2026: „Reflecții ale slujitorilor Bisericii în context omagial”, care reunește studii ale clericilor din eparhie privitoare la pastorația familiei creștine, și „Reflecții ale slujitorilor Bisericii în context comemorativ”, lucrare ce cuprinde 16 studii dedicate vieții, activității și temeiurilor canonizării sfintelor femei recent înscrise în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

Pachetul a mai cuprins volumele „Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, model de sfințenie și demnitate națională”, semnat de protos. Ioan Tofan, și „Libertatea, treapta urcușului duhovnicesc în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul”, de prof. dr. Nicoleta Negură, precum și cel mai recent număr al revistei de teologie și cultură „Candela” a eparhiei noastre.

La final, pr. protoiereu Adrian Dulgheriu a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, membrilor Permanenței Consiliului Eparhial și tuturor slujitorilor participanți, precum și gazdei, părintelui arhimandrit Mihail Balan, stareț al Mănăstirii Sihăstria Râșcăi și exarh de zonă.

Irina Ursachi