Lipsa digitalizării în sistemul preuniversitar și interesele electorale ale unor primari din mediul rural afectează calitatea educației pe care o primesc elevii din județul Suceava și din întreaga țară, consideră rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian, fost ministru al Educației. Invitat la Bucovina TV, în cadrul emisiunii „Ora întrebărilor”, rectorul USV a subliniat diferența foarte mare dintre nivelul de digitalizare al universităților și cel al Ministerului Educației, ceea ce îngreunează luarea unor decizii corecte, bazate pe date reale din teren.

„Eu sunt un om care încearcă să ia decizii pe bază de date și aici este o mare problemă, pentru că nu ai aceste date la minister. Procesul de digitalizare este foarte redus la Ministerul Educației, mult mai redus decât e la universitate. Cred că am semnat maxim 10 documente cu semnătura digitală, în timp ce aici semnez jumătate din documente cu semnătura digitală”, a declarat prof. univ. dr. Mihai Dimian. Acesta a adăugat că în perioada în care a condus Ministerul Educației, a reușit contractarea unui proiect de 340 de milioane de lei pentru dezvoltarea unui sistem integrat de management al informațiilor, tocmai pentru a elimina situațiile în care ministerul „acționează de multe ori în orb”, bazându-se pe raportări greu de actualizat.

Fostul ministru a explicat că statisticile oficiale pot părea favorabile la nivel general, dar ascund decalaje semnificative între școlile supraaglomerate din orașe și clasele aproape goale din comune.

„Când te uiți la medie la gimnaziu, spre exemplu, noi avem o medie în România de 20 de elevi pe clasă. Asta e o medie bună, atât scrie și în lege, deci totul e în regulă. Doar că media e formată din 30 și 10 și acești 10 elevi pe care îi ai trebuie să te asiguri că primesc o educație de calitate”, a subliniat rectorul USV.

Pentru a ilustra situația din mediul rural, Mihai Dimian a dat exemplul unei situații între patru sate vecine, aflate la doar 6 kilometri distanță unul de altul: în timp ce la o școală cu 80 de elevi toți promovau Evaluarea Națională cu note peste 5, în trei sate învecinate funcționau clase de gimnaziu cu câte 6-7 elevi, unde niciunul nu reușea să obțină nota 5.

Deși statul a achiziționat 1.300 de microbuze școlare prin PNRR pentru a transporta elevii pe distanțe scurte către școli performante, comasarea claselor se lovește de opoziția autorităților locale. „Te lovești de intervenții ale primarilor, ale politicului în această zonă… Sigur, el poate justifica, spune «Eu vreau să am școala gimnazială, nu doar primară, că sună bine și nu vreau să pierd alegerile spunând că eu am desființat gimnaziul», dar dacă te uiți la performanțele copiilor respectivi, din păcate, aceștia nu au acces la o educație de calitate”, a afirmat Mihai Dimian, comparând situația cu cea din Statele Unite, unde elevi care locuiesc „în case de un milion de dolari” merg zilnic 25-30 de minute cu autobuzul școlar fără ca acest lucru să fie privit ca un impediment.