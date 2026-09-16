Clase umflate până la 45 de elevi în Suceava. Sute de formațiuni au depășit efectivul legal

În anul școlar 2025-2026, într-o școală din județul Suceava, 45 de liceeni au încăput în aceeași clasă. Nu este un caz singular. În alte clase, efectivele au trecut de 40 de elevi, iar sute de alte formațiuni de studiu au funcționat cu mult peste limita maximă prevăzută de lege.

Pe cifre, Suceava conduce la numărul de clase umflate peste limita legală, în anul școlar 2025 – 2026, potrivit datelor Ministerului Educației.

Și tot cifrele arată că, în unele cazuri, diferența față de limita legală nu este de unul sau doi elevi, ci de peste zece copii într-o singură clasă.

Exemplu personal al ministrului Educației

Printre altele, la începutul acestui an școlar, ministrul Educației, Mihai Dimian, a dezvăluit pe pagina sa personală de Facebook situația clasei a II-a în care învață fiul său. În urma unui transfer recent, colectivul a ajuns să numere 30 de școlari, o cifră care contravine normelor impuse de legislație.

Conform reglementărilor din domeniul educației, ciclul primar permite formarea unor grupe de maximum 24 de elevi. Chiar și în cazurile excepționale, suplimentarea nu poate adăuga mai mult de patru locuri, ridicând plafonul maxim absolut la 28 de copii.

„Între timp, s-a mai transferat un elev în clasă. Sunt 30 acum. Treizeci de copii, fiecare cu personalitatea, ritmul și visurile lui, și un învățător care trebuie să ajungă la fiecare dintre ei”, a evidențiat Mihai Dimian.

Situația din statistici arată însă că fiul ministrului nu e un caz izolat.

Aproape 75.000 de copii din România au învățat în anul școlar trecut în clase și grupe peste limita admisă de lege, potrivit www.tribunainvatamantului.ro.

274 de clase au funcționat peste efectivul legal, cea mai mare cifră din țară

Suceava conduce în clasamentul privind numărul de clase care depășesc efectivul maxim prevăzut de lege, în anul școlar 2025 – 2026, potrivit datelor Ministerului Educației.

274 de formațiuni de studiu (clase și grupe) au funcționat în anul școlar trecut peste efectivul legal, cea mai mare cifră din țară.

Urmează Brașov, cu 229, și Iași, cu 158 de formațiuni.

Limitele actuale prevăd ca la grupele preșcolare să fie maxim 22 de copii, la clasele primare – maxim 24 de elevi, gimnaziu – maxim 28 de elevi, liceu – maxim 30.

Legea permite derogări de până la patru elevi peste efectivul maxim, aprobate de Inspectoratul Școlar Județean. Astfel, o grupă de preșcolari nu ar trebui să depășească 26 de copii, o clasă de la învățământul primar nu ar trebui să depășească 28, una de gimnaziu 32, iar una de liceu 34.

Suceava a raportat trei clase cu peste 40 de elevi, toate la liceu – o clasă cu 45 de elevi, alta cu 43, alta cu 41.

Tot la liceu, a raportat o clasă cu 38 și alta cu 39 de elevi, dar și o grupă de 39 de preșcolari.

Cu 37 de elevi/ preșcolari au fost opt formațiuni – 2 la gimnaziu, 3 la liceu, 2 la grădiniță și una la ciclul primar.

Cu 36 de elevi/ preșcolari au fost 7 formațiuni, cu 35 figurează 6.

121 de formațiuni au avut între 30 și 35 de elevi.

Specializări sau profesori pentru care cererea e ridicată

Supraaglomerarea claselor nu înseamnă doar mai multe bănci și mai mulți elevi în aceeași sală. Efectele se răsfrâng direct asupra procesului educațional.

Cu zeci de copii în clasă, profesorului îi este mai greu să urmărească evoluția fiecărui elev, să intervină atunci când apar dificultăți sau să acorde prea mult timp fiecăruia.

Clasele cu efective foarte mari apar acolo unde cererea pentru anumite specializări sau unități de învățământ este ridicată.

Clase sau grupe numeroase se întâlnesc și la învățătorii și educatorii vânați de părinți, unde cererea este foarte mare.