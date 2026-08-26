Ca urmare a materialului video lansat în spațiul public de către un domn deputat, conducerea Serviciului de Ambulanță Județean Suceava transmite prezentele precizări pentru corecta informare a opiniei publice și restabilirea adevărului factual. Este datoria noastră morală și instituțională să subliniem, cu maximă claritate, faptul că materialul prezentat în mass-media utilizează o regretabilă tehnică de omitere a realității. În niciun moment din acea filmare nu este prezentat spațiul operativ folosit zilnic de către colectivul Serviciului Județean de Ambulanță pentru desfășurarea activității medicale specifice. Imaginile difuzate expun în mod exclusiv spații anexe dezafectate ale clădirii, încăperi care nu sunt utilizate de către personalul nostru și care nu fac parte din circuitul curent al substației. În contrast evident cu starea acelor zone nefolosite prezentate în clip, spațiul utilizat în momentul de față de către colectivul medical și operativ este un spațiu autorizat, complet funcțional și dotat corespunzător. Acest amplasament, situat la parterul clădirii, respectă circuitele funcționale necesare pentru o substație de ambulanță.

Clarificări privind situația reală a Substației de Ambulanță Vatra Dornei

Conștienți de faptul că aspectul exterior și structura generală a clădirii de la Vatra Dornei necesită îmbunătățiri, am demarat deja acțiuni concrete în acest sens. Serviciul Județean de Ambulanță Suceava a întocmit și a transmis referate de necesitate pentru planul de investiții, în ultimii 3 ani în atenția Ministerului Sănătății și în atenția Primăriei Vatra Dornei pentru modernizarea substației. Mai mult decât atât, am purtat discuții cu parteneri privați care doresc să ne ajute în acest sens pentru a reanvelopa acea clădire. Asigurăm cetățenii că activitatea de salvare a vieților se desfășoară în condiții de siguranță, iar managementul instituției rămâne ferm dedicat modernizării infrastructurii prin soluții administrative reale și colaborări solide.