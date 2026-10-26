CJ Suceava vrea să preia 15 hectare de la Salcea pentru un complex sportiv și o zonă de agrement lângă Burdujeni

Consiliul Județean Suceava solicită 15 hectare de teren de la Salcea pentru construirea unui nou stadion județean și a unei zone de agrement. Proiectul de hotărâre privind preluarea terenului va fi supus dezbaterii și aprobării consilierilor județeni în ședința de joi, 29 octombrie.

Conform referatului de aprobare semnat de vicepreședintele CJ Nicolae Robu, investiția este considerată o prioritate pentru dezvoltarea infrastructurii sportive de interes județean. Pe terenul preluat, autoritățile județene își propun să realizeze un complex care să găzduiască atât competiții sportive de nivel înalt, cât și concerte de amploare, spectacole și festivaluri, manifestări culturale și evenimente comunitare naționale sau internaționale.

Suprafața solicitată, de 15 hectare, a fost deja individualizată prin dezmembrare dintr-un teren de peste 185 de hectare aflat în proprietatea orașului Salcea. O parte din parcela mare a fost alocată anterior pentru viitorul parc industrial. Amplasamentul este considerat favorabil datorită facilităților de transport, accesul rutier putând fi asigurat prin noul drum de legătură dintre DJ 208T, din Burdujeni, și DJ 290A, la aeroport. De asemenea, amplasamentul se află în proximitatea viitoarei autostrăzi A7.

Așa ar putea să arate viitorul stadion

Un alt aspect important este racordarea la utilități, rețelele de apă și canalizare putând fi aduse în zonă prin proiectul care vizează Aeroportul „Ștefan cel Mare” și Parcul Industrial „Bucovina I”.

Demersurile pentru transferul terenului au fost demarate la jumătatea acestei luni. La adresele trimise de Consiliul Județean pe 14 octombrie, Primăria Salcea a răspuns în aceeași zi, transmițând disponibilitatea totală de a colabora și de a ceda acest teren în beneficiul județului.

Dacă proiectul va trece de votul consilierilor județeni în ședința din 29 octombrie, CJ Suceava va solicita oficial Consiliului Local Salcea aprobarea transferului de proprietate. După ce și aleșii locali din Salcea vor adopta o hotărâre similară, terenul va trece efectiv în domeniul public al județului.

Această etapă este obligatorie pentru ca administrația județeană să poată începe elaborarea documentației tehnice, cu studiu de fezabilitate, proiect tehnic și identificarea surselor de finanțare, fie din fonduri guvernamentale, fie prin programe europene.

Anterior, zona luată în discuții pentru un nou stadion a fost comuna Șcheia.