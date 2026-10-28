CJ Suceava va sprijini cu 200.000 de lei organizarea Campionatelor Europene de Ciclocros pentru Tineret de la Vatra Dornei

Consiliul Județean Suceava ar urma să contribuie cu 200.000 de lei la organizarea Campionatelor Europene de Ciclocros pentru Tineret Master, competiție care va avea loc la Vatra Dornei, în perioada 13-15 noiembrie 2026. Alocarea financiară este prevăzută într-un proiect de hotărâre al Consiliului Județean Suceava, care urmează să fie supus dezbaterii și aprobării în ședința de joi, 29 octombrie.

Potrivit referatului de aprobare al proiectului, semnat de vicepreședintele CJ Suceava Nicolae Robu, evenimentul va fi organizat de Asociația Club Sportiv „A Pedal Forward”, în parteneriat cu Federația Română de Ciclism și Agenția Națională pentru Sport. Competiția vine după organizarea, în 2024, la Vatra Dornei, a Campionatului Balcanic de Ciclocros și a Cupei Europene de Ciclocros.

Campionatele Europene vor reuni peste 500 de sportivi, cu vârste începând de la 13 ani, din aproximativ 25 de țări europene, precum și antrenori, oficiali, membri ai staffurilor tehnice, familii și suporteri.

„Evenimentul sportiv va fi mediatizat în direct pe TVR Sport, pe canalele de social media ale Uniunii Europene de Ciclism, Federației Române de Ciclism și Eurosport România, asigurând o vizibilitate la nivel național și internațional a municipiului Vatra Dornei și, implicit, a județului Suceava”, a spus Nicolae Robu.

Organizatorii estimează că bugetul total al competiției se va ridica la aproximativ 120.000 de euro. Contribuția solicitată județului Suceava este de 200.000 de lei, sumă care reprezintă aproximativ 35% din bugetul estimat al evenimentului.