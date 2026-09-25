CJ Suceava va aloca un milion de lei de la pentru construcția unui nou corp de clădire la Liceul Teoretic „Filadelfia”

Consiliul Județean urmează să aprobe, în ședința din 30 septembrie, acordarea unui sprijin financiar de un milion de lei pentru construirea unui nou corp de clădire la Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava. Alocarea fondurilor se face la inițiativa președintelui CJ Suceava, Gheorghe Șoldan.

Potrivit referatului de aprobare semnat de acesta, suma de un milion de lei a fost prevăzută în bugetul propriu al județului Suceava pentru acordarea unor forme de sprijin financiar unităților de cult, în baza Ordonanței Guvernului nr. 82/2001. Banii solicitați de Comunitatea Regională Penticostală Suceava sunt destinați lucrărilor de construire a unui nou corp de clădire la Liceul Teoretic „Filadelfia”, unitate de învățământ care aparține Cultului Creștin Penticostal.

În documentația transmisă Consiliului Județean se arată că valoarea lucrărilor rămase de executat este de aproximativ 13 milioane de lei.

În proiect se arată că cererea de finanțare depusă de Cultul Creștin Penticostal – Comunitatea Regională Penticostală Suceava este însoțită de toate documentele prevăzute de legislația în vigoare.