Consiliul Județean Suceava ar urma să aloce 2,4 milioane de lei pentru sprijinirea a 22 de primării din județ, aflate în situații de extremă dificultate financiară. Alocarea de fonduri este prevăzută într-un proiect de hotărâre inițiat de președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, privind rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unor instituții subordonate, pentru anul 2026. În referatul de aprobare a proiectului, Gheorghe Șoldan spune că una dintre principalele prevederi ale rectificării bugetare vizează repartizarea sumei de 2.400.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Județean Suceava către 22 de primării care se confruntă cu dificultăți financiare.

Șoldan a arătat că alocările sunt propuse în baza solicitărilor și justificărilor transmise de administrațiile locale.

Comunele Dolhești și Valea Moldovei ar urma să primească fiecare câte 150.000 de lei, în timp ce suma cea mai mare, de 200.000 de lei, ar urma să fie alocată comunei Zamostea.

Celelalte 19 localități care vor beneficia de sprijin financiar sunt Boroaia, Bosanci, Brodina, Cornu Luncii, Drăgușeni, Fântâna Mare, Forăști, Gălănești, Grănicești, Horodnic de Sus, Ostra, Poieni-Solca, Putna, Slatina, Stulpicani, Vadu Moldovei, Vama, Vatra Moldoviței și Vulturești, fiecare urmând să primească 100.000 de lei.

Proiectul de hotărâre urmează să fie aprobat în ședința de miercuri, 25 noiembrie, a Consiliului Județean Suceava.