CJ Suceava sprijină financiar Festivalul Național de Muzică Folk „Ridică-te, Ștefane!” care va avea loc la Putna la finalul acestei săptămâni

Consiliul Județean Suceava sprijină cu 18.000 de lei organizarea celei de-a VII-a ediții a Festivalului Național de Muzică Folk „Ridică-te, Ștefane!”, care va avea loc pe 28 și 29 august, la Putna.

Timp de două seri, în parcul din apropierea Chiliei lui Daniil Sihastrul, vor urca pe scenă nume cunoscute ale muzicii folk și rock românești. Vineri, 28 august, publicul îi va putea asculta pe Vasile Șeicaru, Ducu Bertzi, trupa Sunt Un Frate Tânăr, Mihai Napu și CALEnDAR.

Sâmbătă, 29 august, vor concerta Mircea Baniciu, Semnal M, Emeric Imre, Cristian Buică și Dan Vană.

„Putna este un loc în care un astfel de festival se simte altfel. Ai muzică bună, artiști pe care publicul îi cunoaște și îi îndrăgește, dar și un cadru cu totul special, lângă Chilia lui Daniil Sihastrul. Îi invităm pe suceveni și pe cei care ne vizitează județul să vină la Putna și să se bucure de două seri frumoase, cu intrare liberă”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu.

Festivalul va fi prezentat de poetul Sorin Poclitaru, unul dintre cei mai activi promotori ai muzicii folk din Bucovina. Intrarea la concertele din cadrul festivalului este liberă.