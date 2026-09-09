Consiliul Județean Suceava și Primăria Cacica organizează vineri, 11 septembrie, cea de-a doua etapă a consultării publice privind proiectul centrului SPA și de agrement care va fi construit în această comună. Potrivit administrației județene, proiectul este pregătit pentru a fi depus la finanțare europeană.

Întâlnirea va avea loc începând cu ora 14:00, la Căminul Cultural din Cacica, aceeași locație în care s-a desfășurat și prima etapă a consultării publice, pe 28 iulie.

La prima întâlnire au participat locuitori ai comunei, reprezentanți ai unităților de învățământ și ai serviciilor sociale, membri ai comunităților locale, operatori economici, tineri, seniori, persoane din grupuri vulnerabile și aparținători. Participanții au avut ocazia să își exprime opiniile cu privire la activitățile și facilitățile pe care și le doresc în cadrul viitorului centru.

Propunerile formulate în urma chestionarelor și discuțiilor din grupurile de lucru au fost centralizate într-un raport care evidențiază principalele nevoi și sugestii ale comunității.

CJ Suceava și Primăria Cacica organizează o nouă consultare publică pentru proiectul noului centru SPA și de agrement din această comună

Printre ideile propuse se numără organizarea unor cursuri de înot și activități sportive, programe dedicate copiilor, tinerilor și seniorilor, ateliere educaționale și evenimente culturale. De asemenea, participanții au propus amenajarea unor spații verzi și locuri de joacă. Un alt punct important al discuțiilor a vizat valorificarea resurselor locale, în special a sării și a apei sărate, precum și promovarea Salinei Cacica și a tradițiilor locale.

„Pornind de la aceste propuneri, proiectantul a pregătit o primă variantă a soluției tehnice. Aceasta va fi prezentată și discutată la întâlnirea de vineri cu persoanele, organizațiile și instituțiile care și-au exprimat dorința de a se implica în activitățile centrului.

Concluziile acestei noi consultări vor fi luate în calcul la definitivarea soluției tehnice și la pregătirea proiectului pentru depunerea la finanțare europeană”, a transmis Consiliul Județean Suceava. De precizat că propunerile pentru proiectul centrului SPA și de agrement de la Cacica sunt în continuare așteptate la adresa de e-mail primariacacica@yahoo.com.