CJ Suceava se asociază cu Mănăstirea Sihăstria Râșcăi pentru construcția unui cămin pentru bătrâni în comuna Capu Câmpului

Consiliul Județean Suceava urmează să analizeze în prima ședință un proiect de hotărâre privind asocierea cu Mănăstirea Sihăstria Râșcăi pentru construcția unui cămin destinat persoanelor vârstnice, în satul Capu Câmpului. Contribuția financiară propusă din bugetul județului este de aproape 1,19 milioane de lei, fără TVA, reprezentând 60% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj.

Potrivit referatului de aprobare semnat de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu, investiția are caracter social și filantropic, viitorul cămin urmând să găzduiască 20 de persoane vârstnice care nu au posibilități de întreținere.

Proiectul prevede construirea unui cămin pentru persoane vârstnice, cu regim de înălțime parter și mansardă, a unei capele, a anexelor gospodărești, precum și realizarea împrejmuirii și a branșamentului la rețeaua electrică.

Conform documentației prezentate, valoarea totală a investiției este de 2.139.595,98 lei, fără TVA, din care lucrările de construcții-montaj sunt estimate la 1.982.090 de lei, fără TVA.

Consiliul Județean Suceava ar urma să contribuie cu 60% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj, respectiv 1.189.254 de lei, fără TVA. Suma ar urma să fie alocată începând cu anul 2027 și până la finalizarea investiției, etapizat, în funcție de stadiul lucrărilor și în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație. Diferența necesară pentru executarea lucrărilor ar urma să fie asigurată de Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, potrivit referatului de aprobare. Inițiatorii proiectului au arătat că realizarea căminului va contribui la dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice aflate în situații de vulnerabilitate și la sprijinirea activităților sociale și filantropice desfășurate în județul Suceava.