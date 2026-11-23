Consiliul Județean Suceava va analiza, în ședința de miercuri, un proiect de hotărâre inițiat de vicepreședintele Stelian Simerea, prin care se solicită aprobarea achiziționării de servicii juridice pentru a cere strămutarea unui dosar de pe rolul Curții de Apel Suceava, la o altă instanță din țară. Litigiul vizează anularea documentelor constatatoare negative emise de administrația județeană pe numele firmelor care au abandonat lucrările la drumul axial Iași-Suceava.

Potrivit referatului de aprobare, demersul vizează un dosar care reunește mai multe cauze conexate, soluționat pe fond, la data de 18 septembrie 2026, de către Tribunalul Botoșani. Instanța botoșăneană a admis cererile constructorilor -asocierea condusă de Autotehnorom, alături de OPR Asfalt, Obras Publicas y Regadios, Calcarul, Florconstruct, SUCT și Hidrotera, și a anulat documentele constatatoare emise de CJ Suceava după rezilierea contractelor din 2022.

CJ Suceava a atacat decizia cu apel, cale de atac ce urmează să fie judecată de Curtea de Apel Suceava. În documentația proiectului, conducerea deliberativului județean formulează critici la adresa instanței sucevene, invocând suspiciuni serioase privind imparțialitatea acesteia.

În proiect se arată că în toate litigiile anterioare dintre CJ Suceava și aceiași constructori, soluționate definitiv la Curtea de Apel Suceava, hotărârile au fost pronunțate „exclusiv în favoarea asocierilor antreprenori”, fiind desființate inclusiv sentințele pe care autoritatea județeană le câștigase în primă instanță la Tribunalul Botoșani. Mai mult, se menționează că toate aceste dosare au ajuns la același complet de judecată.

„Curtea de Apel Suceava manifestă o viziune singulară și constant defavorabilă autorității, anulând sistematic inclusiv hotărârile de primă instanță ale Tribunalului Botoșani care fuseseră corect argumentate și câștigate de autoritate. Acest fenomen indică o optică profund înrădăcinată la nivelul instanței de control judiciar local, generând o bănuială legitimă privind imparțialitatea obiectivă, aspect ce impune formularea cererii de strămutare”, se arată în referatul de aprobare semnat de vicepreședintele Stelian Simerea.

Reprezentanții CJ Suceava subliniază că miza nu este doar acest dosar, ci blocarea unui „mecanism litigios în cascadă” care a generat deja plăți cu impact major asupra bugetului local.

Pentru a formula cererea de strămutare la Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și alte cereri incidentale legate de termene sau completuri de judecată, CJ Suceava propune angajarea casei de avocatură „Maier, Ciucur & Asociații” din București.

Onorariul propus se ridică la 9.000 de lei, la care se adaugă TVA, sumă din care 7.000 de lei sunt pentru formularea cererii de strămutare și 2.000 de lei pentru formularea cererilor incidentale.

Alegerea aceleiași case de avocatură este motivată prin principiul continuității apărării, deoarece avocații bucureșteni reprezintă deja județul în dosarul de fond și sunt familiarizați cu zecile de volume ale cauzei.

Litigiile își au originea în două contracte semnate în aprilie 2020 pentru modernizarea a 75,739 km de drumuri județene din Suceava, parte a proiectului european „Axa Rutieră Strategică 1: Iași – Suceava”. Potrivit CJ Suceava, după 20 de luni din cele 24 prevăzute în contract, constructorii realizaseră mult sub 50% din lucrări, iar la începutul anului 2022 au reziliat unilateral contractele și au abandonat șantierele, motiv pentru care administrația județeană a emis documentele constatatoare negative contestate în instanță.