CJ Suceava acordă sprijin pentru aproximativ 40 de copii și tineri care vor reprezenta Bucovina la un festival internațional

Mai mulți copii și tineri, membri ai Ansamblului Folcloric „Gelu Constantinescu”, au vizitat joi Consiliul Județean Suceava, înaintea plecării de săptămâna viitoare la Festivalul Internațional de Folclor „Kostoski”, care va avea loc la Ohrid, în Macedonia de Nord.

Aceștia s-au întâlnit cu vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu, care le-a urat succes și i-a încurajat să reprezinte cu mândrie Bucovina și județul Suceava.

Participarea are loc în cadrul unui proiect derulat de Asociația EUROACTIV și finanțat de Consiliul Județean Suceava, prin Legea nr. 350/2005, cu suma de 15.000 de lei.

Proiectul este unul dintre cele 72 de proiecte culturale și sportive finanțate în acest an de administrația județeană, în cadrul celei mai mari sesiuni de finanțări nerambursabile organizate până acum de Consiliul Județean Suceava.

Sprijinul acordat de Consiliul Județean este completat prin Centrul Cultural „Bucovina”, instituție aflată în subordinea administrației județene, care va acoperi cheltuielile de deplasare.

„Sunt copii foarte talentați, care au muncit mult și care, deși unii dintre ei provin din familii cu posibilități materiale reduse, au găsit în dans și în tradițiile populare un spațiu în care se pot exprima și dezvolta. Participarea la un festival internațional este o experiență importantă pentru ei, atât din punct de vedere artistic, cât și personal. Mă bucur că îi putem sprijini și sunt convins că vor reprezenta frumos Bucovina și județul Suceava”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu.