CJ a început renovarea la Casa Prieteniei din Suceava

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, luni, deschiderea celui de-al treilea șantier, renovarea Casei Prieteniei din municipiul Suceava, o investiție finanțată din fonduri europene.

Șoldan a declarat că a fost predat constructorului amplasamentul clădirii de pe Aleea Ion Grămadă nr. 1–3 și a amintit că este cea de-a treia dintre cele patru clădiri publice incluse în programul de reabilitare energetică finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027. Lucrările au început deja la Muzeul de Științele Naturii și la clădirea de pe strada Oituz nr. 15.

Proiectul are o valoare totală de aproximativ 6,9 milioane de lei, iar durata de execuție a lucrărilor este de 18 luni.

„Vom avea o clădire modernizată și eficientă energetic, cu un consum și costuri de întreținere mai mici și condiții mai bune pentru cei care lucrează sau ajung aici”, a declarat președintele Consiliului Județean.

Urmează clădirea de pe strada Vasile Bumbac nr. 14, ultima dintre cele patru investiții incluse în acest program.