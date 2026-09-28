Administrație

CJ a început renovarea la Casa Prieteniei din Suceava

CJ a început renovarea la Casa Prieteniei din Suceava
CJ a început renovarea la Casa Prieteniei din Suceava

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, luni, deschiderea celui de-al treilea șantier, renovarea Casei Prieteniei din municipiul Suceava, o investiție finanțată din fonduri europene.

Șoldan a declarat că a fost predat constructorului amplasamentul clădirii de pe Aleea Ion Grămadă nr. 1–3 și a amintit că este cea de-a treia dintre cele patru clădiri publice incluse în programul de reabilitare energetică finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027. Lucrările au început deja la Muzeul de Științele Naturii și la clădirea de pe strada Oituz nr. 15.

Proiectul are o valoare totală de aproximativ 6,9 milioane de lei, iar durata de execuție a lucrărilor este de 18 luni.

„Vom avea o clădire modernizată și eficientă energetic, cu un consum și costuri de întreținere mai mici și condiții mai bune pentru cei care lucrează sau ajung aici”, a declarat președintele Consiliului Județean.

Urmează clădirea de pe strada Vasile Bumbac nr. 14, ultima dintre cele patru investiții incluse în acest program.

Recomandări

CONSTRUIRE LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA

Fonduri Europene

CONSTRUIRE LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA

Fonduri Europene

CONSTRUIRE LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA

CONSTRUIRE LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA
REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA

Fonduri Europene

REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA

Fonduri Europene

REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA

REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA
CJ Suceava va aloca un milion de lei de la pentru construcția unui nou corp de clădire la Liceul Teoretic „Filadelfia”

Actualitate

CJ Suceava va aloca un milion de lei de la pentru construcția unui nou corp de clădire la Liceul Teoretic „Filadelfia”

Actualitate

CJ Suceava va aloca un milion de lei de la pentru construcția unui nou corp de clădire la Liceul Teoretic „Filadelfia”

CJ Suceava va aloca un milion de lei de la pentru construcția unui nou corp de clădire la Liceul Teoretic „Filadelfia”