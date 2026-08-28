CJ a alocat trei milioane de lei pentru trei investiții importante în comunele Moldovița, Bunești și Arbore

Consiliul Județean Suceava a aprobat, în ședința de vineri, acordarea unui sprijin financiar total de 3 milioane de lei pentru trei investiții realizate în comunele Moldovița, Bunești și Arbore. Șeful administrației județene, Gheorghe Șoldan, a precizat că pentru amenajarea grădiniței cu program prelungit, construită recent în satul Râșca din comuna Moldovița, Consiliul Județean alocă 500.000 de lei.

Șoldan a spus că o altă investiție aprobată vizează construirea și dotarea unui dispensar medical în comuna Bunești. Consiliul Județean va contribui cu două milioane de lei la realizarea acestui proiect, care va îmbunătăți accesul locuitorilor la servicii medicale.

Tot în ședința de vineri a fost aprobată și alocarea sumei de 500.000 de lei pentru amenajarea amfiteatrului din comuna Arbore, un spațiu care va putea găzdui spectacole, festivaluri, manifestări tradiționale și alte evenimente culturale. „Nu sunt proiecte izolate. În ultimii doi ani, am sprijinit investiții importante pentru comunitățile din mai multe localități ale județului. Alături de colegii mei din conducerea Consiliului Județean, vom continua să lucrăm cu primarii și să susținem, în limita bugetului disponibil, proiectele de care oamenii au cu adevărat nevoie”, a transmis președintele Consiliului Județean Suceava.