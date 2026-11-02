Circulația bicicletelor și trotinetelor electrice a fost interzisă în parcul central din Vatra Dornei

Consiliul Local Vatra Dornei a aprobat interzicerea circulației bicicletelor și trotinetelor electrice în parcul central al municipiului. Decizia a fost luată în ședința din 29 octombrie, când aleșii locali au votat completarea normelor privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, gospodărirea orașului, protecția mediului și comercializarea produselor și serviciilor de piață. Primarul municipiului Vatra Dornei, Marius Rîpan, a explicat că măsura este necesară în contextul creșterii numărului de accidente în care sunt implicate bicicletele și trotinetele electrice. Potrivit primarului, interzicerea acestora în parc a fost solicitată de mai mulți cetățeni din Vatra Dornei, pentru siguranța persoanelor care folosesc aleile pentru plimbare, în special a copiilor și a vârstnicilor.

„Noi nu facem decât să completăm normele de conviețuire cu interzicerea în parc, pe aleile pietonale, pe trotuare, practic unde se circulă pe jos, a bicicletelor și trotinetelor electrice. Știm că a devenit o problemă tot mai mare și nu ne-am dori, Doamne ferește, să se întâmple vreun necaz și noi să nu fi făcut nimic în sensul acesta, adică să-i protejăm pe cei care sunt în parc, copiii în principal, dar și persoanele de toate vârstele care se plimbă prin parc”, a declarat Marius Rîpan.

El a mai precizat că interdicția nu va viza și bicicletele clasice în momentul în care vor fi amenajate pistele speciale în cadrul proiectului de reabilitare a parcului central. Astfel, după realizarea infrastructurii dedicate, accesul cu biciclete normale va fi permis pe traseele amenajate, în timp ce bicicletele electrice și trotinetele electrice vor rămâne interzise.

„În momentul în care vom reabilita parcul și vom crea acele piste de biciclete, va fi posibilă plimbarea prin parc cu biciclete, dar cu cele normale, nu cu biciclete electrice sau trotinete electrice, care creează în fiecare zi probleme de tot felul. Încercăm prin măsuri de genul acesta să evităm un posibil necaz mare. Parcul trebuie să fie un loc în care să te poți plimba liniștit, indiferent de vârstă”, a mai spus primarul municipiului Vatra Dornei.