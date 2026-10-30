Circul Espinol, două reprezentanții de gală, cu invitat special Iuliana Beregoi și bilete reduse cu 50%

Circul Espinol, aflat în turneu la Suceava în parcarea Iulius Mall, anunță o reducere de Haloween, de 50%, la toate biletele pentru duminică, 1 noiembrie, când va fi o zi cu totul specială pentru publicul din Suceava.

Ziua de duminică va aduce două spectacole „Evolution”, dar și un concert al îndrăgitei artiste Iuliana Beregoi și o sesiune specială de Meet & Greet, oferind copiilor, adolescenților și părinților o experiență memorabilă.

Cele două reprezentații de duminică au loc la orele 11.30 și 15.30.

Una dintre cele mai iubite artiste ale tinerei generații, Iuliana Beregoi, va aduce pe scena Circului Espinol muzică, energie și emoție, iar fanii vor avea ocazia să o întâlnească în cadrul unei sesiuni speciale de Meet & Greet.

„Magia circului, muzica și bucuria întâlnirii cu artista preferată se reunesc într-un eveniment unic, care promite să transforme ziua de 1 noiembrie într-o amintire de neuitat!”, transmit organizatorii.

Tichetele pot fi cumpărate de la casa de bilete din parcarea Iulius Mall Suceava sau de pe www.CirculEspinol.ro.