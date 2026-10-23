Circul Espinol a adus la Suceava spectacolul „Evolution”, în parcarea Iulius Mall

În perioada 23 octombrie – 1 noiembrie 2026, Circul Espinol ajunge pentru prima dată la Suceava, în parcarea Iulius Mall, cu spectacolul „Evolution”, o producție spectaculoasă dedicată întregii familii, care promite momente de neuitat, emoție, adrenalină și divertisment la cel mai înalt nivel.

„Evolution by Circul Espinol” este mai mult decât un spectacol de circ – este o călătorie fascinantă în lumea talentului, curajului și imaginației. Publicul va avea ocazia să admire artiști internaționali de top, acrobații spectaculoase, momente pline de suspans și umor, într-un show modern și dinamic, care îmbină tradiția circului clasic cu elemente artistice contemporane.

1 noiembrie – o zi extraordinară alături de Iuliana Beregoi

Duminică, 1 noiembrie 2026, Circul Espinol pregătește o zi cu totul specială pentru publicul din Suceava.

Evenimentul va aduce două spectacole „Evolution”, un concert de îndrăgita artistă Iuliana Beregoi și o sesiune specială de Meet & Greet, oferind copiilor, adolescenților și părinților o experiență memorabilă.

Una dintre cele mai iubite artiste ale tinerei generații, Iuliana Beregoi, va aduce pe scena Circului Espinol muzică, energie și emoție, iar fanii vor avea ocazia să o întâlnească în cadrul unei sesiuni speciale de Meet & Greet.

„Magia circului, muzica și bucuria întâlnirii cu artista preferată se reunesc într-un eveniment unic, care promite să transforme ziua de 1 noiembrie într-o amintire de neuitat!”, transmit organizatorii.

Așadar, nu uita:

Evolution by Circul Espinol

23 octombrie – 1 noiembrie 2026

Parcarea Iulius Mall, Suceava

Eveniment special – 1 noiembrie: Două spectacole de circ + Concert Iuliana Beregoi + Meet & Greet

Programul spectacolelor și informațiile despre bilete sunt disponibile pe www.circulespinol.ro sau la casa de bilete a circului.

Circul Espinol vă invită să descoperiți magia spectacolului „Evolution” și să trăiți, pe 1 noiembrie, o experiență extraordinară alături de Iuliana Beregoi!