Circuit rutier nou și 28 de locuri de parcare pe strada Mărășești din municipiul Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava va dezbate și va supune votului, în ședința din 30 septembrie a.c., un proiect de hotărâre care urmărește fluidizarea traficului rutier și pietonal dintr-o zonă extrem de aglomerată a orașului. Este vorba despre aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru amenajare unui drum de acces (străpungere) în zona blocului T2 pe strada Mărășești din municipiul Suceava.

Conform proiectului, în prezent, deși în spatele acestui bloc există o zonă de parcare, accesul și ieșirea mașinilor se realizează doar printr-o stradelă extrem de îngustă, cu o lățime de 5 metri. Din această cauză, în zonă se creează frecvent blocaje rutiere, cu atât mai mult cu cât în apropiere se află Școala Generală Nr. 3, unde traficul este intens la orele de început și final de cursuri.

Pentru a rezolva această problemă, municipalitatea propune realizarea unei străpungeri rutiere din actuala parcare a blocului T2 spre strada Mărășești, paralelă cu stradela actuală. Astfel, se va crea un circuit de tip intrare-ieșire cu sens unic, eliminând punctele de sugrumare din trafic.

Lucrările se vor desfășura pe un teren aflat în domeniul public al municipiului Suceava, având o suprafață totală de 804 mp. Potrivit documentației tehnice, noile amenajări includ: un drum de acces modernizat, cu o lungime de 172 de metri și o bandă de circulație cu sens unic. Lățimea părții carosabile va fi de 5 metri pe primii 125 de metri și de 3,5 metri pe restul de 47 de metri.

Spațiul disponibil pentru parcare va fi optimizat pentru crearea a 28 de locuri noi, cu dimensiuni standard de 5 m x 2,50 m, dintre care două locuri vor fi rezervate persoanelor cu dizabilități.

Trotuarele existente vor fi completate cu porțiuni noi pavate cu pavele autoblocante, pe o suprafață de 86 mp și lățimi între 1,35 și 2 m. De asemenea, proiectul prevede amenajarea a 125 mp de spații verzi delimitate de borduri și realizarea unui sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale. Noua arteră va beneficia de marcaje rutiere longitudinale, treceri de pietoni și semnalizare verticală completă.

Valoarea totală estimată a investiției este de 409.773,04 lei (inclusiv TVA). Conform indicatorilor minimali, durata de realizare a proiectului este estimată la 5 luni. Din această perioadă, 2 luni sunt alocate etapei de proiectare, iar 3 luni sunt destinate execuției propriu-zise a lucrărilor pe teren.

Dacă proiectul va primi votul consilierilor locali în ședința de miercuri, Primăria municipiului Suceava va putea demara imediat procedurile de achiziție pentru proiectare și execuție.