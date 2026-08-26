Circa 50 de preșcolari de la Straja vor învăța într-o sală a Căminului Cultural

Circa 50 de preșcolari înscriși la Grădinița Nr. 1 din Straja își vor desfășura activitatea, în noul an școlar, în sala mică a Căminului Cultural din comună.

Clădirea grădiniței este în proces de reabilitare și modernizare, astfel că micuții au fost relocați într-un alt spațiu disponibil.

Directoarea Maria Pătrăucean a menționat că situația este una provizorie până vor fi finalizate lucrările la GPN Nr. 1.

Aceasta a mai punctat că preșcolarii celor două grupe în cauză și educatorii lor au toate condițiile în spațiul nou amenajat.

„Sala este încălzită, amenajată, mobilată și decorată pentru a-i primi pe preșcolari. Au inclusiv spațiu de joacă și spațiu pentru activități recreative. Condițiile sunt mult mai bune față de cum era în vechea clădire a grădiniței. Este al doilea an de când funcționăm în acest fel”, a mai menționat directoarea.

Situația este similară și la Școala Nr. 6 Suceava, care trece prin lucrări de reabilitare termică la corpurile de clădire A și B. Elevii vor fi relocați la grădiniță, într-o anexă a bibliotecii, în laboratorul de științe și în cabinetul de limbi moderne.