Învățământ preuniversitar

Ciprian Anton va deschide anul școlar la Colegiul de Artă și la Școala Nr. 1 Suceava

Inspectorul școlar general, profesor Anton Nicolae Ciprian
Inspectorul școlar general, profesor Anton Nicolae Ciprian

Inspectorul școlar general, prof. Ciprian Anton, va deschide anul școlar la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava și la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava.

Acesta va participa la festivitățile organizate de cele două unități luni dimineață, pe 7 septembrie.

Anton a menţionat că vrea să transmită un mesaj de susținere celor două noi echipe manageriale instalate la cele două școli.

„Sunt noii noștri colegi și vreau să le fiu alături, să le arăt susținerea mea și a Inspectoratului Școlar. Festivitățile de deschidere vor fi organizate în jurul orei 9.00”, a precizat acesta.

De la 1 septembrie, la vârful Colegiului de Artă și al Școlii Nr. 1 Suceava sunt Oana Ghervan și Johannes Onesciuc, respectiv Ovidiu Vranău și Diana Rusu Salup.

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