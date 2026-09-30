Ciprian Anton, noul reprezentant al Consiliului Local Suceava în AGA la ACET

Furnizorul regional de servicii de apă și canalizare, ACET SA, la care Primăria Suceava este acționar majoritar, are o nouă componență.

În ședința de Consiliu Local de miercuri, 30 septembrie, consilierul local Ciprian Anton a fost desemnat pentru a fi noul reprezentant al administrației locale în Adunarea Generală a Acționarilor de la ACET, alături de viceprimarul Dan Cușnir.

Practic, Ciprian Anton a ocupat locul vacantat de demisia viceprimarului Daniel Ungurian.

Ciprian Anton, care este și la conducerea IȘJ, adică a învățământului sucevean, dar și președinte al clubului de fotbal Cetatea 1932, nu a fost singura propunere, dar a întrunit cele mai multe voturi din partea colegilor din deliberativul local.

Propuși pentru această funcție, la cea mai mare societate la care este acționar Consiliul Local Suceava, cu peste 900 de angajați, au mai fost consilierii locali Radu Bores și Mihai Crăciun, care au obținut un scor foarte strâns de cel al lui Ciprian Anton, la procedura de vot.

Propus a mai fost și Lucian Harșovschi, care a refuzat, după ce și-a dat demisia din funcția respectivă încă din 2025.

Schimbarea vine într-o perioadă dificilă, cu foarte multe „lupte” pentru preluarea conducerii ACET, care de miercuri îl are din nou director pe Lorand Ercse, după ce instanța a suspendat o serie de decizii ale AGA, care au dus la o scurtă revenire pe funcție a lui Florin Olaru.

Nimic nu este bătut în cuie deocamdată, „lupta” fiind purtată pe mai multe fronturi, inclusiv în instanță.