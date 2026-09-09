Ciprian Anton: Noile creșe din județ ar putea deveni funcționale la mijlocul lunii octombrie

Creșele noi din județul Suceava – Suceava, Baia, Poiana Stampei și Siret – ar putea deveni funcționale începând de la jumătatea lunii octombrie, dacă procedurile și documentele necesare vor fi finalizate la timp.

Anunțul a fost făcut de Ciprian Anton în cadrul unei conferințe de presă, acesta precizând că în prezent, documentele se află într-un circuit administrativ, iar un rol important îl are avizul Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

„Preconizez că de la mijlocul lunii octombrie vor deveni funcționale, în funcție de documentele care trebuie eliberate de ARACIP. În momentul de față suntem într-un circuit al documentelor”, a declarat Ciprian Anton.

Potrivit acestuia, creșa din Baia se află într-un stadiu mai avansat, întrucât a primit deja documentele necesare din partea ARACIP. În ceea ce privește creșa din Suceava, urmează un pas important în această săptămână.

„Din discuțiile pe care le-am avut cu cei de la Ministerul Educației, joi va avea loc o ședință la nivelul ministerului și va primi și creșa din Suceava acest acord al ARACIP-ului. Cea de la Siret este și ea pe ultima sută de metri”, a explicat Ciprian Anton.

Un alt pas important este angajarea personalului. Pentru cadrele didactice, procedura poate fi derulată mai rapid, de Inspectoratul Școlar, însă în cazul personalului auxiliar există o perioadă de 30 de zile prevăzută de legislație până la angajare

După obținerea documentului de la ARACIP, unitățile de învățământ care vor administra creșele vor putea începe organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor nedidactice.

Deschiderea noilor creșe este așteptată atât de părinții care vor să-și înscrie micuții până la 3 ani în instituții de învățământ autorizate, cât și de cei care vor să se angajeze în unitățile moderne, bine dotate.

Creșele au fost finanțate prin PNRR, făcând parte din Programul guvernamental de construire de creșe „Sfânta Ana”.