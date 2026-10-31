Ciprian Anton, la plecarea de la conducerea inspectoratului școlar: „Plecarea mea nu a fost o alegere personală”

Profesorul Ciprian Anton a părăsit conducerea Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, încheind un mandat care a durat 494 de zile. Printr-un mesaj publicat pe contul său de socializare, fostul șef al învățământului sucevean a evidențiat că eliberarea sa din funcție nu a survenit în urma unei decizii proprii, ci a fost determinată de factori externi, o situație pe care a ales însă să o gestioneze „cu demnitate profesională”.

În textul său de rămas-bun, Anton a subliniat că încheie acest capitol cu un „sentiment firesc de regret”, dar și cu convingerea fermă că a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a îmbunătăți imaginea și calitatea sistemului educațional din județ. Acesta a menționat că adevărații critici ai activității sale rămân cei cu care a interacționat direct în toată această perioadă.

Elevilor le-a transmis un îndemn la studiu și respect reciproc, amintindu-le că școala este locul unde se șlefuiesc caracterele. Pe părinți i-a rugat să le ofere copiilor mai mult timp și afecțiune, dar și să acorde profesorilor sprijinul și încrederea necesare.

Fostul inspector general a avut cuvinte de laudă pentru cadrele didactice din județ, numindu-le „cei mai buni” și cerându-le să dea dovadă în continuare de răbdare, responsabilitate și perseverență în profesie. De asemenea, el a mulțumit întregului aparat administrativ și didactic din cadrul IȘJ Suceava pentru efortul de echipă.

„Poate că funcțiile sunt trecătoare, dar respectul, relațiile construite și lucrurile bune pe care le lăsăm în urmă ar trebui să rămână”, a mai scris Ciprian Anton.