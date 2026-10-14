Ciprian Anton anunță că nu va accepta demisiile directorilor care nu au promovat prima probă a concursului

Ciprian Anton, șeful Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, anunță că nu va accepta nici o demisie din partea directorilor de școli care nu au reușit să promoveze prima probă, cel puțin până la finalizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

Într-un mesaj adresat directorilor care au participat la concurs, acesta i-a felicitat pe candidații care au promovat prima etapă și le-a transmis un mesaj de încurajare celor care nu au reușit să obțină punctajul necesar.

Acesta le-a cerut directorilor care nu au promovat prima testare să nu ia decizii în grabă, pe fondul dezamăgirii, și le-a reafirmat încrederea în experiența și profesionalismul lor.

„Nu voi accepta nicio demisie cel puțin până la finalizarea acestui concurs. Avem nevoie de echilibru, de solidaritate și de încrederea că fiecare își poate continua drumul cu fruntea sus”, a precizat Ciprian Anton.

Mesajul vine în contextul desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ, prima probă reprezentând o etapă importantă în procesul de selecție a viitorilor manageri școlari.

Ciprian Anton a subliniat că rezultatul unei probe nu definește valoarea unui om și nici capacitatea acestuia de a conduce o unitate de învățământ. El a amintit că experiența, implicarea și responsabilitatea demonstrate de-a lungul anilor nu sunt anulate de un rezultat nefavorabil la examen.

„Un examen nu definește valoarea unui om, experiența sa profesională sau capacitatea de a conduce. Un rezultat de moment nu șterge anii de muncă, implicarea, responsabilitatea și toate lucrurile bune pe care le-ați făcut pentru școlile dumneavoastră”, a transmis șeful IȘJ Suceava.

Ministrul Dimian încurajează profesorii tineri să se înscrie la viitoarele concursuri

De cealaltă parte, ministrul Educației, universitarul sucevean Mihai Dimian, îi încurajează pe tinerii profesori să participe în număr mai mare la viitoarele concursuri pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ, având în vedere că cele mai bune rezultate de la prima probă a concursului aparțin candidaților din grupa de vârstă 40-44 de ani.

„Școlile au nevoie și de energia, ideile și implicarea dumneavoastră!”, a transmis acesta, într-un mesaj adresat cadrelor didactice tinere.

Dimian a prezentat rata de promovare a primei probe a concursului pentru diferite grupe de vârstă. Așa cum am precizat, cel mai bine s-au descurcat candidații cu vârsta între 40 și 44 de ani (71,3% rată de promovare), urmați de cei între 45-49 de ani (71%) și 35-39 de ani (70,8%).