Ciocnire între două trenuri la Dornești, iar mai multe vagoane au deraiat, printre care și două cu motorină

Accident feroviar în cursul zilei de sâmbătă, 7 noiembrie, la Dornești.

Un tren care transporta cereale și care aparține firmei GGL, administrată de un cetățean ucrainean, a lovit locomotiva unui tren al unei firme private din România, GFR.

Trenul lovit tracta vagoane cisternă, pline cu motorină.

În urma impactului puternic locomotiva trenului care aparține de GFR a fost distrusă în mare măsură, iar mai multe vagoane au deraiat, dintre care două cu motorină.

Accidentul a avut loc la intrarea în Gara Dornești, dinspre Vicșani, iar circulația feroviară spre Suceava și Rădăuți nu este afectată.

Din primele date ale anchetei, câteva vagoane cu cereale au fost scăpate de sub control și au venit cale de circa 6 kilometri de la Vicșani spre Dornești, acolo unde au lovit trenul celor de la CFR.

O anchetă este în curs de derulare pentru a stabili cum s-a putut produce acest accident.

Din fericire, nu ar fi victime, totul rezumându-se la pagube materiale.

Iată și comunicatul remis de reprezentanții CFR legat de acest incident:

”Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, astăzi, la ora 12:02, în stația CF Vicșani, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași, în timpul operațiunilor de transbordare a cerealelor, un grup de 11 vagoane de marfă aparținând Global Grain Logistic s-a pus în mișcare necontrolat, deplasându-se în direcția stației Dornești.

La ora 12:15, cele 11 vagoane au intrat pe linia 4 a stației Dornești, unde au lovit două locomotive aparținând unui alt operator de transport feroviar de marfă.

În urma coliziunii, mai multe vagoane au deraiat, iar unul dintre acestea s-a răsturnat.

Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar circulația trenurilor de călători nu a fost afectată.

Cauzele și împrejurările producerii incidentului urmează să fie stabilite de organismele competente, în urma investigațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Personalul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași urmărește situația și asigură, în limita atribuțiilor administratorului infrastructurii feroviare, coordonarea măsurilor necesare pentru gestionarea efectelor incidentului.

CFR S.A. va reveni cu informații privind evoluția situației și măsurile dispuse pentru eliberarea liniilor afectate”.