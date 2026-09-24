Am pregătit pentru astăzi două poezii umoristice care au fost, cândva, premiate la cunoscute Festivaluri naționale de gen.

Sper să aducă zâmbete pe fețele cititorilor rubricii mele… Zile faine, tuturor!

LA PESCUIT!

Mă plimbam, agale, pe un mal de râu,

Gânditor și sobru, înrăit pescar,

Când din lunca rară, cu catrințe-n brâu,

Două mândre blonde m-au rugat șucar

.

Să le stau alături câteva minute,

Că par om de treabă, cu un suflet mare,

Că le sunt simpatic… Vrute și nevrute,

Încât ajunsesem să le dau crezare.

.

Mi-au cerut, în șoaptă, să le și recit

Poezii, zâmbindu-mi cu subînțeles

Și mi-au dat săruturi de m-au zăpăcit

Că, până la urmă, n-am avut de-ales.

.

Deodată, însă, cum visam în iarbă,

Uitând de juvelnic, plute și lansete,

M-a trezit, prieteni, cu un pumn în barbă,

Unul din iubiții celor două fete.

.

Zic numai atâta: am avut noroc

Și-am scăpat cu fuga, n-am stat să discut,

Trist că fără vină, ca la iarmaroc,

Am fost tras pe sfoară, în necunoscut.

.

Bănuiam că totul este relativ,

Știu acum, iar fapta n-o s-o mai repet;

Am pățit acestea doar dintr-un motiv:

Fetele din luncă… m-au crezut poet!

***

APRECIERE

Aseară m-a împins năpasta

Să ies, la shopping, cu nevasta

Și nu știu ce-a urzit hazardul,

Că i-am lăsat pe mână cardul.

.

Mergând prin mall, pe îndelete,

S-a-mpiedicat de trei poșete

Și – cum din fire e miloasă –

Mi-a zis c-o să le ia acasă.

.

Nu am putut să fac nimica,

Iar mama soacră, deci… mămica,

M-a lăudat, în bășcălie:

,,Așa bărbat îmi place mie!”

.

Constantin MOLDOVAN

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!