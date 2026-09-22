„Cioburi” de la Suceava, la Brăila 

Pe 24 septembrie, trupa Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava participă cu spectacolul „Cioburi” după Jeroen van den Berg, în regia Alexandrei Bandac Marian, la Festivalul Internațional de Teatru și Arte Performative Brăila.

Spectacolul – o poveste cu conținut de actualitate, despre conflictele care se nasc în cadrul unei familii moderne, o familie care se simte captivă în neputinţa de a se salva de la destrămare.

Punctul de plecare este unul pozitiv, și anume aniversarea zilei de naştere a mamei, însă ne dăm seama, pe parcurs, că asistăm, pas cu pas, la decăderea familiei.

Actorii din „Cioburi”: Cătălin Ștefan Mîndru, Cristina Florea, Maria Teișanu, Alexandru Marin, Diana Lazăr, Bogdan Amurăriței și copiii: Amalia Calinciuc, Adela Ioana Boca, Victor Apetrei și Petru Petrariu.