Învățământ preuniversitar

Cine sunt directorii care au obținut punctaj maxim la prima probă a concursului pentru funcțiile de conducere din școli

Cine sunt directorii care au obținut punctaj maxim la prima probă a concursului pentru funcțiile de conducere din școli
Cine sunt directorii care au obținut punctaj maxim la prima probă a concursului pentru funcțiile de conducere din școli

Daniela Dungeanu, directoarea Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, Adrian Puiu, directorul Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți și Oana Șorodoc, directoarea Școlii Gimnaziale Găinești, sunt cei trei candidați care au obținut punctaj maxim la prima probă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școlile sucevene.

Cei trei manageri, aflați de mai mulți ani în funcție, au răspuns corect la toți cei 20 de itemi ai testului care a evaluat competențele și aptitudinile personale.

Proba s-a desfășurat marți, 13 octombrie.

Reamintim că rata de promovare la prima probă a concursului a fost de aproape 73%, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

276 de candidați din totalul celor 283 înscriși au participat la proba de evaluare a competențelor organizată în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct.

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