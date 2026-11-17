Ancheta din cazul morții tânărului în vârstă de 17 ani, din Stroiești, după ce acesta a fost acroșat de un autoturism în condiții suspecte, se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, cercetările fiind începute pentru tentativă de omor, care, din păcate, acum s-au schimbat în cercetări pentru omor.

Este greu de înțeles de ce nu s-au luat măsuri concrete până acum, având în vedere că acroșarea fatală s-a petrecut duminică, 8 noiembrie, însă trebuie să admitem și că nu este un caz simplu. Intenția de omor trebuie dovedită pentru a se putea ajunge în instanță, și eventual la arestarea autorului.

Duminică, 8 noiembrie, în jurul orei 14.30, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată că pe drumul comunal 72 din Stroiești a avut loc un accident rutier.

La fața locului s-au deplasat un echipaj al Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier și un tehnician criminalist, care au efectuat cercetări.

Din primele cercetări a rezultat că la volanul autoturismului Audi s-a aflat un tânăr în vârstă de 20 de ani, din satul Zaharești.

Tânărul se numește Gabriel Mazur, are 20 de ani, și este fiul unui consilier local din Stroiești. El mai era însoțit în mașină de doi tineri, martori direcți la tragedie.

Din ancheta preliminară a rezultat că tânărul de 20 de ani a condus autoturismul Audi pe raza localității Stroiești, iar în fața sa rula motociclul condus de băiatul de 17 ani.

În împrejurări care trebuie stabilite în cadrul anchetei, șoferul autoturismului Audi a acroșat partea din spate a motociclului, minorul fiind proiectat pe partea carosabilă.

În Audi erau în total trei tineri, care, conform localnicilor, au avut un conflict cu proprietarul mopedului pe care se afla tânărul care a murit după o săptămână de chin, în secția de ATI a Spitalului Județean Suceava.

Imagini surprinse de camere de supraveghere din localitate arată cum era condus autoturismul Audi, agresiv, cu viteză, cu motorul foarte ambalat.