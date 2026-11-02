Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc?

Zverev e, Zverev e! Am sentimente mixte în legătură cu ocupantul oficial al primului loc ATP, în acest moment. Zverev e un tenisman de valoare, fără discuție, dar nu cumva e vorba aici de o conjunctură? Poate că da, ba chiar aproape sigur că da, însă răspund cu o întrebare: și ce dacă?! Până la începutul acestui an, îl consideram pe Zverev pe de o parte ghinionist, pe de o parte prea fragil psihic pentru a-și atinge potențialul. Mereu acolo, mereu aproape, dar în acei timp și departe… A fost timorat în acea finală cu Thiem, pierzând pe mâna (sau mintea) sa, a fost ghinionist când și-a rupt glezna în semifinala aia cu Nadal de la Roland Garros (care avea să defileze apoi în finala cu Ruud). De ce merită Zverev primul loc în lume? Pentru că, de-a lungul timpului a ajuns în finală la toate cele patru turnee de Grand Slam, iar anul ăsta a și câștigat două din ele. De ce n-ar merita? Pentru că avem tendința de a-l compara cu corifeii, foști sau actuali. Dar au existat lideri ATP care nu s-au apropiat nici pe departe de aceste performanțe – îmi vine în minte Carlos Ferrero, fostul său antrenor, pentru scurt timp, și apoi al lui Alcaraz, cu un titlu din 3 finale. Pe de altă parte, perioada asta de succes a lui Zverev s-a suprapus cu lipsa din circuit a lui Alcaraz și apoi al lui Sinner, cărora e clar nu prea le face față. Dar Zverev a contracarat foarte inteligent această chestiune, spunând că a te menține sănătos și în formă în circuit ține tot de profesie. E cu atât mai adevărat cu cât vine din partea unui pățit. Totuși, de curând a luat bătaie de la Djokovic, ceva totuși greu de acceptat în postura de număr 1 (virtual la momentul respectiv), având în vedere vârsta și buza retragerii în care se află campionul sârb. Dacă nici acum, atunci când?! Uite că a reușit să-l bată pe Djokovic un alt neamț, Struff, la care nu se aștepta nimeni… Iar ultima umbră s-a petrecut sâmbătă, când Zverev n-a putut ajunge la un face-to-face cu Alcaraz în finala de la Viena, fiind învins de australianul De Minaur. Sau poate e mai bine, un alt eșec în fața spaniolului ar fi dat apă la moară cârcotașilor. Una peste alta, eu unul mă bucur pentru Zverev. E muncă multă în spate, dezamăgiri și îndoieli așijderea, mai bine să aplaudăm înainte de acel ”da, dar”.