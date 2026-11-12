Cinci zile pentru drepturile omului și democrație. Tinerii ASTRE, de la cunoaștere la implicare

Cum își pot cunoaște tinerii drepturile, cum pot identifica încălcarea lor și ce pot face pentru a le apăra? Aceste întrebări au stat la baza mobilității „Drepturile în acțiune”, desfășurată în perioada 26–30 octombrie 2026, la București, în cadrul proiectului „Youth Voice for Human Rights” (2026-1-RO01-KA154-YOU-000393720), implementat de Asociația Tinerilor Responsabili – ASTRE din Rădăuți și finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

Timp de cinci zile, cei 29 de participanți – tineri și facilitatori – au învățat prin experiență directă, au dialogat cu specialiști și reprezentanți ai instituțiilor publice și au descoperit mecanismele democratice. Programul a urmărit trecerea de la cunoașterea valorilor europene și a drepturilor la înțelegerea responsabilității de a le apăra.

Prima zi a fost dedicată oportunităților de participare a tinerilor și valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. La Fundația Națională pentru Tineret, participanții au vizitat Centrul de Tineret și laboratorul de inovare digitală și au luat parte la un workshop facilitat de Bianca Borcea, lucrător de tineret, despre implicarea în comunitate și transformarea ideilor în proiecte. La Spațiul Public European, au discutat despre demnitate, libertate, democrație, egalitate, statul de drept și drepturile omului, abordând teme precum dezinformarea, inteligența artificială și schimbările climatice.

A doua zi a reunit trei teme esențiale: egalitatea de gen, educația media și participarea civică. Elena Samoilă, Senior Expert în Egalitate de Gen și Parteneriate Comunitare & Corporate la Centrul FILIA, a discutat cu tinerii despre drepturile femeilor, identificarea abuzului și discriminării și prevenirea violenței. În atelierul coordonat de Bianca Rus, expertă în educație media la Centrul pentru Jurnalism Independent, participanții au exersat verificarea surselor și diferențierea faptelor de opinii și manipulare. Maria Suciu, cercetătoare la Centrul Român de Politici Europene, a abordat participarea civică prin jocul educativ ECOVILLE, care a evidențiat legătura dintre deciziile individuale, resursele comunității și dezvoltarea durabilă.

În cea de-a treia zi, tinerii au descoperit instituțiile democratice prin vizite la Parlamentul României și Curtea Constituțională. La Parlament, consilierul parlamentar Felician Duică le-a prezentat rolul legislativ al instituției și procesul de adoptare a legilor. Participanții au asistat la o ședință plenară a Camerei Deputaților și au dialogat cu deputații Călin Groza și Brian Cristian, precum și cu Pelea David, consilier parlamentar. Au aflat despre responsabilitățile aleșilor și despre modalitățile prin care tinerii pot contribui la deciziile publice.

Un exercițiu practic important a fost simularea unei ședințe a Comisiei pentru învățământ, coordonată de deputata Ariana-Oana Bucur, urmată de o discuție cu deputatul Marius-Constantin Budăi, președintele comisiei. Participanții au formulat propuneri, au argumentat amendamente, au negociat și au votat, discutând teme precum bursele tehnologice și uniformele școlare. La Curtea Constituțională, întâlnirea cu Benke Károly, prim-magistrat-asistent, și dialogul cu Luca Ciubotaru, jurist și specialist în drept constituțional, au clarificat rolul instituției în garantarea supremației Constituției și protejarea drepturilor fundamentale.

A patra zi a fost dedicată mecanismelor prin care cetățenii își pot apăra drepturile. La Instituția Avocatul Poporului, participanții s-au întâlnit cu Renate Weber, Avocatul Poporului, și au discutat despre protejarea drepturilor persoanelor în relația cu autoritățile publice. Au fost prezentate domeniile de intervenție ale instituției, Mecanismul Național de Prevenire și instrumente precum sesizările, anchetele, recomandările și dreptul la petiționare. La întâlnire au participat și Ligia Crăciunescu, consilier în domeniul Avocatului Copilului, Andreea Băicoianu, șef al Biroului analiză acte normative, relații externe și comunicare, și Alexandru Bălănescu, purtător de cuvânt. Tinerii au aflat unde și cum pot semnala încălcarea drepturilor.

Ultima zi a adus în prim-plan memoria Holocaustului și lecțiile trecutului. Activitatea, organizată la Biblioteca Națională a României – American Corner, în parteneriat cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, a început cu prezentarea contextului istoric realizată de dr. Marius Cazan, cercetător științific. A urmat o masă rotundă interdisciplinară moderată de dr. Ana Bărbulescu, la care specialiști din istorie, arte vizuale, animație, arhitectură și studii de gen au discutat, împreună cu tinerii, despre două scenarii de filme de animație. Dialogul a vizat adevărul istoric, reprezentarea traumei, combaterea prejudecăților și felul în care arta poate transmite respectul pentru demnitatea umană și diversitate.

Cele cinci zile au avut un fir comun: trecerea de la informare la înțelegere și de la înțelegere la implicare. Participanții au descoperit că democrația nu se limitează la vot și că vocea tinerilor poate contribui la schimbarea comunității. Cunoștințele dobândite pot fi valorificate prin dezbateri și ateliere în școli, campanii de informare, materiale video și podcasturi, voluntariat și dialog cu autoritățile.

Pentru ASTRE, proiectul urmărește nu doar transmiterea de informații, ci și dezvoltarea încrederii și a competențelor necesare participării active la viața democratică. Mobilitatea „Drepturile în acțiune” a demonstrat valoarea experiențelor directe, a întâlnirilor cu specialiștii și a exercițiilor practice. Pentru cei 29 de participanți, experiența de la București este un început: ocazia de a transforma ceea ce au învățat în acțiuni concrete în comunitățile lor. Drepturile trebuie cunoscute pentru a putea fi apărate, democrația înțeleasă pentru a fi consolidată, iar vocea tinerilor ascultată pentru ca schimbarea să devină posibilă.