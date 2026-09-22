Cinci teme pentru viitorul program de guvernare, în contextul în care motorina a atins un maxim istoric

Asociația Forestierilor din România (ASFOR) a făcut publice cinci teme pe care le consideră necesare în viitorul program de guvernare pentru dezvoltarea sectorului forestier.

Propunerile apar în contextul în care motorina standard a atins în ultimele zile un maxim istoric, de aproape 11 lei litrul.

Recordul a fost atins deși acciza la motorină este redusă temporar cu 25%, până la 30 septembrie.

„Reducerea generală nu a oprit scumpirea, iar sectorul are nevoie de o măsură țintită și permanentă. Directiva europeană privind taxarea energiei permite rambursarea accizei în agricultură și în silvicultură. România o aplică doar în agricultură, deși utilajele forestiere lucrează în parchet, nu pe drumurile publice”, a declarat Ciprian Dumitru Muscă, președintele ASFOR.

Calculul pe metru cub și schema de rambursare

Potrivit ASFOR, exploatarea forestieră consumă aproximativ doi litri de motorină pe metru cub. La nivel standard, acciza aferentă înseamnă 5–6 lei pe metru cub. Conform Raportului Sectorial Integrat ASFOR 2025, același metru cub, prelucrat în țară, aduce 3.000–3.200 de lei în PIB și 600–650 de lei la buget. Asociația estimează costul unei scheme de rambursare la 80–135 de milioane de lei pe an. Rambursarea poate fi condiționată de volumele înregistrate în SUMAL.

Patru direcții, cu efecte directe în economie

Celelalte patru teme propuse a fi cuprinse în viitorul program de guvernare:

Resursă și infrastructură: un program multianual de punere în valoare a masei lemnoase și un program național de drumuri forestiere, susținut din fonduri europene.

Energie: înlocuirea sobelor cu randamente de 30–40% cu echipamente de peste 80% și centrale mici pe tocătură locală pentru clădirile publice din comune. Peste 3,5 milioane de gospodării se încălzesc cu lemn.

Industrie și achiziții publice: o țintă de 25% lemn în construcțiile publice noi, clustere regionale și instrumente de finanțare pentru IMM-urile din sector.

Oameni și reguli: un sistem coerent de formare profesională, evoluția SUMAL către un instrument de trasabilitate, asocierea micilor proprietari de păduri și reguli stabile.

ASFOR solicită ca aceste teme să fie reunite într-o Strategie națională a lanțului valoric al lemnului, elaborată împreună cu sectorul.

„ASFOR nu propune creșterea recoltei. Propunem ca fiecare metru cub recoltat legal să coste mai puțin la sursă, să fie prelucrat mai mult în țară și să fie folosit mai eficient. ASFOR pune datele și analizele sale la dispoziția celor care redactează programul de guvernare”, a precizat președintele ASFOR, care a detaliat ideile într-un editorial pe site-ul asociației, care estimează potențialul economic nerealizat al sectorului la 10–17 miliarde de lei anual.