Cinci suceveni puși sub acuzare pentru contrabandă, după câteva luni de cercetări și confiscarea de țigarete în valoare de 190.000 de lei

Polițiștii de la Biroul Combaterea Fraudelor Vamale din cadrul IPJ Suceava au încheiat o amplă anchetă pe linie de contrabandă cu țigări, începută încă din 13 iunie, în cadrul unui dosar penal în care au fost puse în executare 26 mandate de percheziție domiciliară.

În paralel, au fost derulate și acțiuni de prindere în flagrant a unor persoane în timp ce transportau pachete cu țigarete netimbrate provenite din contrabandă, fiind confiscat și un autoturism.

Pe parcursul cercetărilor, în urma acțiunilor flagrante, de la diferite adrese din municipiul Suceava și localitățile învecinate au fost ridicate țigări în valoare de 190.000 de lei.

Conform comisarului-șef Ionuț Epureanu, adjunct în cadrul IPJ Suceava, ”în perioada 13.06 – 05.11.2026 polițiștii Biroului Combaterea Fraudelor Vamale au efectuat actele de urmărire penală și au continuat activitățile procedurale necesare pentru completarea probatoriului și identificarea tuturor persoanelor implicate, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, reușindu-se probarea activității infracționale derulate de cinci persoane vizate de cercetări”.

Față de cei cinci suceveni a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea unor infracțiuni de contrabandă, în formă asimilată dar și în formă agravantă iar prin ordonanța procurorului de caz din data de 5 noiembrie a dispus măsura preventivă a controlului judiciar față de cei cinci pentru o perioadă de 60 de zile, fiind impuse o serie de interdicții și obligații procesuale.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate în total peste 180.000 bucăți țigarete, în valoare de circa 190.000 lei, un autoturism folosit la transportul țigaretelor în valoare de aproximativ 20.000 lei, sume de bani în numerar ce depășesc valoarea de 70.000 lei dar și alte bunuri de interes.

Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului a fost estimat la 200.000 lei.