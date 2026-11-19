La SALT by Moldavian Burger, o masă bună este doar începutul.

Pentru că mai mult decât mâncare gustoasă, restaurantul de la intrarea din Ipotești vrea să ofere momente care rămân amintire.

Inaugurat în martie 2025 de soții Mirela și Răzvan Mișca și rebranduit recent sub numele de SALT bt MB, restaurantul a pornit de la ideea că o ieșire în oraș ar trebui să fie mai mult decât o simplă masă.

„Cadouri simbolice, gesturi spontane, momente personalizate” surprind plăcut clienții și îi fac să revină nu doar pentru ceea ce găsesc în farfurie, ci și pentru felul în care se simt.

Nu este vorba despre gesturi spectaculoase, ci despre atenția acordată oamenilor.

Este acel ceva în plus, pe care oaspeții nu îl așteaptă, dar care le transformă ziua.

„Ospitalitatea este diferența dintre o vizită și o experiență, iar bucuria oaspeților noștri este hrana noastră sufletească.

În ospitalitate, cele 5 stele reprezintă excelența serviciilor, calitatea produselor și atenția la detalii.

Dar noi credem că există și o a 6-a stea, care definește ospitalitatea”, spun reprezentanții SALT.

Tot ei evidențiază echipa puternică și dedicată din spatele a tot ceea ce înseamnă SALT by MB de la Suceava.

Cinci stele definesc luxul. A șasea stea definește ospitalitatea

Preparate noi pentru noul sezon

Un rol important îl au și partenerii aleși.

Restaurantul evidențiază colaborarea cu Danilevici, furnizor de produse premium, 100% artizanale, apreciat pentru calitate, seriozitate și consecvență.

Ingredientele bune reprezintă un punct de plecare important pentru preparate cu gust și personalitate.

De asemenea, meniul SALT by MB se află într-o continuă evoluție.

„Inovăm permanent, prin rețete noi, reinterpretate, personalizate, testate și perfecționate”, spun reprezentanții SALT, care menționează că mereu caută gusturi autentice, combinații surprinzătoare și preparate cu personalitate.

Astfel, noutățile sezonului de iarnă sunt:

Tajine de curcan – o incursiune într-o bucătărie bogată în condimente și savoare.

Iepure slow cook

Mix efervescent de fructe de mare – gust, prospețime și personalitate.

Un grill adormit de condimente, trezit în flăcări – un preparat în care focul, aromele și spectacolul culinar se întâlnesc.

Cinci stele definesc luxul. A șasea stea definește ospitalitatea

„Diferit de ceea ce ai văzut sau gustat până acum”

„Noi nu ne dorim doar să vă primim la masă, ci să vă rămânem, măcar puțin, în suflet. Să fim o mică pată de culoare într-o lume uneori prea grăbită, un strop de bucurie într-o zi obișnuită și o amintire caldă în sufletul celor ce ne trec pragul”, subliniază echipa SALT by MB.

Același concept este promovat și în Târgu Neamț, unde Moldavian Burger, restaurantul care și-a deschis porțile în 2019, a fost rebranduit sub titulatura de Nomad by MB.

Fondatorii, alături de echipă, au trimis și un mesaj de mulțumire și recunoștință clienților localului pentru încredere, pentru că aleg să petreacă momente importante ale vieții la SALT, pentru fiecare recomandare făcută, fiecare recenzie.

„<Diferit de ceea ce ai văzut sau gustat până acum> nu este doar un slogan, ci o provocare pe care ne-o asumam zilnic”, conchide echipa SALT.