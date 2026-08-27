Patru adulți și un minor au ajuns la spital, miercuri noapte, în urma unui accident rutier care a avut loc la Vicovu de Sus, fiind implicate două șoferițe. Cel puțin pentru cele două conducătoare auto, rănile suferite sunt importante.

Accidentul s-a înregistrat în jurul orei 22.50 iar polițiștii au stabilit că o tânără în vârstă de 18 ani, din Brodina, care conducea un VW Polo, pe strada Calea Bucovinei, având direcția de deplasare dinspre Vicovu de Sus către comuna Straja, nu a adaptat viteza într-o curbă la dreapta, carosabilul fiind umed, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat pe contrasens, unde a avut loc o coliziune frontală cu autoturismul marca Dacia Sandero, condus regulamentar de o șoferiță în vârstă de 52 de ani, din municipiul Rădăuți.

Pompierii militari ajunși la fața locului au preluat inițial patru răniți, trei adulți și un minor.

În cele din urmă au ajuns la spital cinci persoane, cele două conducătoare auto, plus cei trei pasageri din autoturismul VW care a pătruns pe sens opus.

La o primă evaluare, șoferița în vârstă de 18 ani avea leziuni mai serioase, fiind suspectă de fractură de membru inferior stâng și cealaltă conducătoare auto având traumatism cervical, traumatism bazin, contuzie toracică, contuzie braț stâng.

Și pasagerii aveau traumatisme craniene și faciale, însă nu grave, la o primă evaluare.

Cele două șoferițe implicate în accident au putut fi testate și nu erau băute.

Polițiștii de la Vicovu de Sus vor continua ancheta în cadrul unui dosar de „vătămare corporală din culpă”.

La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale SAJ Suceava.

Cinci răniți după ce o tânără șoferiță de 18 ani a pătruns pe contrasens, într-o curbă

Cinci răniți după ce o tânără șoferiță de 18 ani a pătruns pe contrasens, într-o curbă

Cinci răniți după ce o tânără șoferiță de 18 ani a pătruns pe contrasens, într-o curbă